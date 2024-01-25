Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за „призывы к экстремизму“

Прокурор в ходе прений 18 января просил назначить Стрелкову четыре года и 11 месяцев колонии общего режима. Максимальное наказание по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) — пять лет лишения свободы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, хотя сам Стрелков и его защита просили открыть его для слушателей и журналистов.

Стрелков был арестован в июле. Дело против него возбудили из-за двух постов в его телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. Вину он не признает.

В ноябре Стрелков, находясь в СИЗО, заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2024 году. Он призывал своих соратников начать кампанию по его выдвижению и создать инициативную группу для сбора подписей, однако сделать это им так и не удалось.

Стрелков — бывший офицер ФСБ, в марте 2014 года принимал участие в аннексии Крыма, а в апреле с небольшим отрядом захватил город Славянск в Донецкой области. С мая по август 2014 года занимал пост „министра обороны“ самопровозглашенной ДНР.

В ноябре 2022 года Стрелков был заочно приговорен к пожизненному заключению судом в Гааге, который признал его виновным в крушении малайзийского „Боинга“ в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Стрелков поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину, однако критиковал российское руководство и военных за недостаточную эффективность в ведении боевых действий.

Спецкор Русской службы Би-би-си Илья Барабанов — о войне Игоря Стрелкова

Ровно 10 лет назад, в январе 2014 года, православный олигарх Константин Малофеев привез в Киев „Дары волхвов“ с греческого Афона. Охрану святынь в Украине обеспечивал Игорь Гиркин (Стрелков), который кроме храмов, где выставлялись „Дары“, успел побывать и на киевском Майдане, где в тот момент разворачивалась Революция достоинства, завершившаяся бегством в Россию Виктора Януковича.

Спустя два месяца Россия аннексирует Крым, и Гиркин будет принимать активное участие в тех событиях.