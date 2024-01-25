Мнение
25.01.2024, 15:01

МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Путин восстанавливает империю, страны Балтии могут стать новой целью России

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Путина не интересует экономика
Андрей Деменков
журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец»
Фотография жителей Ровного среди завалов. Село Ровное было обстреляно российскими войсками в ночь на 8 января 2024 года.
Фотография жителей Ровного среди завалов. Село Ровное было обстреляно российскими войсками в ночь на 8 января 2024 года.
ФОТО: Oleksandr Ratushniak | Reuters / Scanpix / LETA

Те, кто ищет какие-то прагматические соображения в развязываемых Владимиром Путиным войнах, напрасно тратят время. Российский диктатор мыслит в другой плоскости.

Из-за войны в Украине все два года периодически всплывает вопрос о возможном нападении России на страны Балтии. Совсем недавно, в октябре, поднял информационную волну профессор бундесвера Карло Масала своей нашумевшей книгой о слабой подготовке НАТО к вероятной войне. Эксперт полагает, что она может начаться со стран Балтии, если России удастся закрепиться на захваченных в Украине территориях и накопить силы для нового броска. И вот в январе Европа вновь обсуждает вероятность российского нападения.

Большинство специалистов, как и Масала ранее, сходятся во мнении, что в ближайшем будущем у России попросту не будет на это сил. Но если она одолеет Украину или хотя бы получит часть ее и время на передышку – можно ждать беды. Поэтому уже и военное командование Швеции, которая, как известно, из-за российской агрессии в Украине отказалась от двухвекового нейтралитета и вступает в НАТО, призвало народ быть готовым к возможной войне.

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