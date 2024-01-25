25.01.2024, 15:01
МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Путин восстанавливает империю, страны Балтии могут стать новой целью России(1)
Путина не интересует экономика
ФОТО: | Reuters / Scanpix / LETA
Те, кто ищет какие-то прагматические соображения в развязываемых Владимиром Путиным войнах, напрасно тратят время. Российский диктатор мыслит в другой плоскости.
Из-за войны в Украине все два года периодически всплывает вопрос о возможном нападении России на страны Балтии. Совсем недавно, в октябре, поднял информационную волну профессор бундесвера Карло Масала своей нашумевшей книгой о слабой подготовке НАТО к вероятной войне. Эксперт полагает, что она может начаться со стран Балтии, если России удастся закрепиться на захваченных в Украине территориях и накопить силы для нового броска. И вот в январе Европа вновь обсуждает вероятность российского нападения.