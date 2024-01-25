Мигранты продолжают попытки пересечь границу РФ с Финляндией

Несмотря на закрытые КПП на границе России и Финляндии, мигранты продолжают попытки пересечь ее. Как заявила в четверг, 25 января, в интервью изданию RND глава МИД Финляндии Элина Валтонен, на прошлой неделе в ее страну со стороны РФ проникли 15 иностранцев. „Это не только незаконно. При температуре в минус 20 градусов и глубоком снеге это еще и очень опасно“, - подчеркнула она.

По словам Валтонен, уже несколько недель Финляндия испытывает проблемы на своей восточной границе, „потому что Россия специально мобилизует людей из третьих стран и отправляет их в Финляндию и ЕС“. „Нам нужно исходить из того, что Россия и дальше будет пытаться дестабилизировать Финляндию и Европу“, - считает глава финской дипломатии.

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Сложившуюся ситуацию в сфере безопасности она назвала серьезной и призвала искать пути ее решения на европейском уровне. „Мы охраняем не только финскую границу, но и границы ЕС и НАТО. Когда такое государство, как Россия, использует людей для ведения гибридной войны, наших нынешних законов недостаточно, чтобы противостоять этому в соответствии с Конвенцией о правах человека“, - предупредила собеседница RND.

Элина Валтонен напомнила, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex не имеет мандата на то, чтобы препятствовать пересечению границ ЕС мигрантами. „Frontex занимается тем, что впускает всех, и поэтому не оказывает нам реальной помощи в защите от гибридной войны России. Поэтому необходимо предоставить Frontex возможность предотвращать нелегальный въезд в страну“, - призвала дипломат. В пример она привела Норвегию, которая не является членом ЕС, но „широко известна тем, что соблюдает права человека“. Норвегия может останавливать нелегальных мигрантов на границе, „этого хотим и мы тоже“, - заявила Валтонен.

11 января Финляндия объявила о решении из соображений безопасности оставить границу с Россией закрытой до 11 февраля.

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