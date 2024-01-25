RUSDELFI В УКРАИНЕ | „30 часов в дороге, в дождь и ночью“. Как из Таллинна доставляют машины для украинских военных

Группа из 15 машин стартовала из Таллинна в 5.30. „Тремя группами, с перерывами в полчаса, - рассказывает репортер RusDelfi об организации движения автомобилей. - Но мы все друг друга нагнали. В Киеве отвозим машины на мойку, и завтра будет официальная передача“.



Деньги на автомобили для украинской армии собирала организация 69th Sniffing Brigade. Перегонять их вызвались разные люди. „Один из Бельгии, 75 лет, - перечисляет Старапопов, - со мной американец ехал. Я еще со всеми не общался. Вроде, даже депутат Рийгикогу есть“.



В каждой машине ехало по два водителя, из-за условий на дороге им приходилось меняться каждые три-четыре часа. „Особенно сложно было ехать по Польше. По автобану ехали со скоростью 140 км/час. При этом дождь, слякоть, фуры летят, ночь. Когда пролетают фуры, приходится удерживать машину, чувствуется, как ее бросает. Очень сильно устаешь“, - описывает дорогу Роман.



На польско-украинской границе группа провела в общей сложности два часа. Это, по словам Романа, сравнительно быстро. „Ведь документы, проверка, ожидание. Забрали-вернули-забрали-вернули. А ведь еще документы на машины, хотя их толком не досматривали. Больше бюрократия занимала времени“, - поясняет репортер.