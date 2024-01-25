RUSDELFI В УКРАИНЕ | „30 часов в дороге, в дождь и ночью“. Как из Таллинна доставляют машины для украинских военных
Репортер RusDelfi Роман Старапопов выехал в Киев из Таллинна вчера, 24 января. На этот раз в роли водителя одной из машин, которые уже завтра передадут украинской армии. За 30 часов 15 машин перегнали в украинскую столицу. Мы спросили у него, как это было.
Группа из 15 машин стартовала из Таллинна в 5.30. „Тремя группами, с перерывами в полчаса, - рассказывает репортер RusDelfi об организации движения автомобилей. - Но мы все друг друга нагнали. В Киеве отвозим машины на мойку, и завтра будет официальная передача“.
Деньги на автомобили для украинской армии собирала организация 69th Sniffing Brigade. Перегонять их вызвались разные люди. „Один из Бельгии, 75 лет, - перечисляет Старапопов, - со мной американец ехал. Я еще со всеми не общался. Вроде, даже депутат Рийгикогу есть“.
В каждой машине ехало по два водителя, из-за условий на дороге им приходилось меняться каждые три-четыре часа. „Особенно сложно было ехать по Польше. По автобану ехали со скоростью 140 км/час. При этом дождь, слякоть, фуры летят, ночь. Когда пролетают фуры, приходится удерживать машину, чувствуется, как ее бросает. Очень сильно устаешь“, - описывает дорогу Роман.
На польско-украинской границе группа провела в общей сложности два часа. Это, по словам Романа, сравнительно быстро. „Ведь документы, проверка, ожидание. Забрали-вернули-забрали-вернули. А ведь еще документы на машины, хотя их толком не досматривали. Больше бюрократия занимала времени“, - поясняет репортер.
„В Киеве моросит“, - передает обстановку Роман. По его словам, в украинской столице пока спокойно, сирен не слышно.
„У меня в телефоне сирена в приложении давно уже вырублена, надоела, мешает только. Если я слышу на улице, что что-то происходит, тогда ориентируюсь по обстановке. Так многие делают: если сирена звучит, смотрят в Telegram-канале, что происходит“, - добавляет он.
В планах у Романа в ближайшие дни делать репортажи из Киева.
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