Недовольные политикой правительства французские фермеры начали протестовать. Как это повлияет на Ралли Монте-Карло?

В среду вечером в центре ралли в Гапе было объявлено, что всем, кто едет в Монте-Карло, следует избегать автомагистрали A51, которая будет перекрыта тракторами на два дня между городами Систерон и Маноск. Поэтому ехать в Монте-Карло следует в объезд по обычным дорогам, проходящим через горы. К сожалению, эти дороги будут сильно загружены, и на них могут возникнуть и, вероятно, возникнут заторы.

Некоторые фермеры хотели силой помешать проведению ралли в Монте-Карло, но изначально было решено этого не делать. Однако в Гапе также проходят демонстрации на тракторах, и это в некоторой степени мешает ралли.

Региональные акции протестов фермеров начались неделю назад и переросли в общенациональный протест против налогов и жестких экологических нормативов, которые применяются ко всем европейским фермерам. Эскалация произошла после аварии во вторник, в результате которой погибли двое протестующих, когда машина сбила женщину и ее 12-летнюю дочь, перегородивших дорогу.

В то время как крупные протесты, возглавляемые профсоюзами, по согласованию с полицейскими властями избегают небольших дорог вокруг Гапа, чтобы ралли в Монте-Карло могло состояться, местные фермеры, возможно, действуют самостоятельно. Посмотрим, что из этого выйдет.

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