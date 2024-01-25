Темное прошлое убийцы из Ласнамяэ, операция „Суслик“, большое автопутешествие в Италию, автоналог в довоенной Эстонии. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Темное прошлое убийцы Ирины из Ласнамяэ. Можно ли было предотвратить трагедию?
1000 человек, 9 собак и 3 дрона. Как в Таллинне охраняли цель Путина номер один
„У нас на пороге война!“ Большое интервью с экс-президентом Хендриком Тоомасом Ильвесом
„Остановите Ласнамяэ“! Как изменились жилищные условия в Эстонии за 100 лет
70 лет на сцене. История последних лет легендарной эстонской актрисы
Супруги из Пылва отправились в Италию и ночевали только в машине. Почему?
Эстонка вернулась из Австралии на родину, но столкнулась с тяжелым испытанием. Что скрывалось за обычным кашлем?
Каким был автоналог в довоенной Эстонии?
и многое другое.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.