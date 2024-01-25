Эстонский Экспресс
25.01.2024, 12:54

Темное прошлое убийцы из Ласнамяэ, операция „Суслик“, большое автопутешествие в Италию, автоналог в довоенной Эстонии. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Kollaaz | Delfi Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Темное прошлое убийцы Ирины из Ласнамяэ. Можно ли было предотвратить трагедию?

  • 1000 человек, 9 собак и 3 дрона. Как в Таллинне охраняли цель Путина номер один

  • „У нас на пороге война!“ Большое интервью с экс-президентом Хендриком Тоомасом Ильвесом

  • „Остановите Ласнамяэ“! Как изменились жилищные условия в Эстонии за 100 лет

  • 70 лет на сцене. История последних лет легендарной эстонской актрисы

  • Супруги из Пылва отправились в Италию и ночевали только в машине. Почему?

  • Эстонка вернулась из Австралии на родину, но столкнулась с тяжелым испытанием. Что скрывалось за обычным кашлем?

  • Каким был автоналог в довоенной Эстонии?

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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