Боец ММА спасал кота и упал с балкона 10-го этажа

Ранее в среду о происшествии сообщил боец Эдуард Кузьминов, у которого был назначен поединок с Зайналовым в Hardcore FC. Кузьминов рассказал, что Зайналов оказался в реанимации.

Менеджер сообщил, что состояние Зайналова стабильное и он находится в сознании. „У него переломы ног и таза. Насколько мне известно, он выпал с балкона, который был полностью покрыт льдом“, — отметил Тарасов.

Глава Hardcore Анатолий Сульянов сообщил РБК, что состояние Зайналова стабильное. „И лига, и менеджмент спортсмена оказывают всю необходимую, в том числе и финансовую, помощь Магомеду Зайналову и его семье“, — заявил он.

Телеграм-канал Mash пишет, что Зайналов пытался спасти испуганного кота, который выбежал на балкон и залез на водосток.

Зайналову 24 года.

Согласно информации на сайте Sherdog.com, у бойца пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).

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