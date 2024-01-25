Крушение Ил-76 в Белгородской области: что заявил Зеленский и власти Украины

Сначала Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором, не упоминая напрямую крушение Ил-76 в Белгородской области, пообещал „и в дальнейшем принимать меры по уничтожению“ военно-транспортных самолетов, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Украинские СМИ трактовали это как косвенное подтверждение того, что Ил-76 действительно был сбит украинскими военными.

В заявлении сначала описывались последствия недавних ракетных ударов по Харьковской области и указывалось, что ракеты доставляются как раз самолетами.

„Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные cилы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода“, — сообщили в Генштабе.

Российское Минобороны утверждает, что ВСУ нанесли удар по самолету из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

„Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет“, — утверждает ведомство. Независимого подтверждения этому нет.

Как ранее писал корреспондент Би-би-си Павел Аксенов, эту информацию могло бы подтвердить видео, на котором заметен след от ракеты или сам момент поражения самолета.

Но такого видео нет, а на основе опубликованного ролика сделать однозначные выводы о причинах падения самолета сложно — на нем засняты лишь его последние секунды, а сам Ил-76 виден довольно плохо.

„Вопреки сложившейся практике“

Сразу после авиакатастрофы Минобороны России заявляло, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

И российские, и украинские власти подтвердили, что на среду был запланирован обмен военнопленных.