Правда ли, что Зеленский подписал указ о территориальных претензиях Украины на несколько российских регионов?

В связи с этим президент Украины поручил правительству страны разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населённых ими землях. Один из пунктов этого плана — создание центра для сбора информации о преступлениях против украинцев на территории России, о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях. Среди других задач — сохранение исторической памяти об этих событиях.

Также из указа следует, что кабинет министров должен активнее бороться с российской пропагандой и развенчивать российские мифы об Украине. В частности, правительство совместно с Национальной академией наук должно заняться подготовкой и распространением материалов об украинской государственности и ныне входящих в состав РФ территориях, где исторически проживают этнические украинцы. В учебные программы планируется включить материалы о прошлом этнических украинцев на исторически населённых ими землях в пределах РФ. Ещё один пункт плана действий, подготовку которого Зеленский ожидает от министров, — „развитие взаимодействия между украинцами и порабощёнными Россией народами“. Иными словами, в тексте указа нет ни слова о стремлении Украины установить суверенитет над какими-либо международно признанными российскими территориями и о присоединении к Украине земель Кубани, Ростова, Белгорода, Курска и Брянска, как утверждают некоторые блогеры. В документе Зеленский лишь даёт поручение правительству страны подготовить комплекс мер по сохранению национальной идентичности украинцев, проживающих в России.