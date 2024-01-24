Правда ли, что Зеленский подписал указ о территориальных претензиях Украины на несколько российских регионов?
22 января 2024 года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в недавнем указе президента Украины выдвинуты претензии Киева на шесть регионов России. Мы проверили, что на самом деле написано в этом указе.
В День соборности, который отмечается в Украине 22 января, президент этой страны Владимир Зеленский объявил о подписании указа „Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации“. Комментируя документ в своём Telegram-канале (1,5 млн просмотров на момент написания этого разбора), заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что Зеленский таким образом заявляет о территориальных претензиях Украины на часть международно признанной территории России. Эти слова подхватили крупные российские федеральные СМИ. Так, агентство ТАСС написало: „Медведев сравнил претензии Киева на Кубань с перспективой „присоединить Канаду““, а „Московский комсомолец“ выпустил заметку с заголовком „Медведев назвал пропагандистским ходом территориальные претензии Зеленского к России“. В том же ключе о новом указе Зеленского написали многие популярные Telegram-каналы, в частности „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,6 млн просмотров), Readovka (880 000), „Топор Live“ (727 000), „Операция Z: военкоры русской весны“ (668 000). Telegram-канал „Логика Маркова“ выдвинул версию, что указ Зеленского продиктован планами Вашингтона передать под управление Киева часть регионов России „для насильственной украинизации“.
Согласно „Большому юридическому словарю“ под редакцией Додонова, территориальная претензия — это притязание одного государства на территорию другого с целью установления над ней своего суверенитета.
Указ президента Украины №17/2024, о котором идёт речь, был в день подписания, 22 января, опубликован на сайте украинского лидера, и проверить его содержание не составляет труда. В первом абзаце документа говорится, что „Россия на протяжении веков систематически совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод“ на территориях, „исторически населённых украинцами“. Среди таковых в документе перечислены Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей РФ.
Далее в указе подчёркивается необходимость соблюдения Россией своих международных обязательств по обеспечению для украинцев, проживающих на её территории:
права на получение образования на украинском языке и его свободное использование;
гражданских, социальных, культурных и религиозных прав;
права доступа к украиноязычным СМИ;
права на мирное собрание.
В связи с этим президент Украины поручил правительству страны разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населённых ими землях. Один из пунктов этого плана — создание центра для сбора информации о преступлениях против украинцев на территории России, о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях. Среди других задач — сохранение исторической памяти об этих событиях.
Также из указа следует, что кабинет министров должен активнее бороться с российской пропагандой и развенчивать российские мифы об Украине. В частности, правительство совместно с Национальной академией наук должно заняться подготовкой и распространением материалов об украинской государственности и ныне входящих в состав РФ территориях, где исторически проживают этнические украинцы. В учебные программы планируется включить материалы о прошлом этнических украинцев на исторически населённых ими землях в пределах РФ. Ещё один пункт плана действий, подготовку которого Зеленский ожидает от министров, — „развитие взаимодействия между украинцами и порабощёнными Россией народами“. Иными словами, в тексте указа нет ни слова о стремлении Украины установить суверенитет над какими-либо международно признанными российскими территориями и о присоединении к Украине земель Кубани, Ростова, Белгорода, Курска и Брянска, как утверждают некоторые блогеры. В документе Зеленский лишь даёт поручение правительству страны подготовить комплекс мер по сохранению национальной идентичности украинцев, проживающих в России.
Итог: Неправда