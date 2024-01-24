Орбан пообещал быстро ратифицировать принятие Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после согласия Турции пообещал как можно быстрее ратифицировать давно затягивающееся принятие Швеции в НАТО. „Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы будем и впредь убеждать Государственное собрание (парламент - Ред.) как можно скорее проголосовать в поддержку вступления Швеции и завершить процедуру ратификации при первой возможности“, - написал Орбан в соцсети X по окончании телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, 24 января.

Столтенберг со своей стороны сообщил, что приветствует ясную поддержку членства Швеции в НАТО Орбаном и правительством Венгрии и надеется, что ратификация произойдет, как только парламент соберется на новую сессию.

Виктор Орбан не уточнил, когда именно может состояться голосование в парламенте Венгрии по вопросу о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Следующая сессия начнется 27 февраля. Пока неясно, может ли венгерский парламент собраться до этого на внеочередное заседание.

Вопрос о ратификации вступления Швеции в НАТО уже одобрен профильными комитетами Государственного собрания Венгрии, осталось провести лишь голосование на пленарном заседании.

В Турции после позитивного исхода голосования в парламенте в Анкаре для ратификации вступления Швеции в НАТО осталось лишь получить подпись турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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