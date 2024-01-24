Департамент здоровья: уровень заболеваемости гриппом остается высоким. Как себя защитить?

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, заболеваемость держится на высоком уровне с декабря 2023 года. Первый всплеск заболеваемости произошел на 44-й неделе, в последующие недели рост числа случаев гриппа был более стабильным. Пик заболеваемости пришелся на Рождество и Новый год: в этот период рост составил более 100%.
В первые недели 2024 года отмечается стабилизация заболеваемости гриппом, рост составляет 11%. „В последующие недели мы прогнозируем медленное снижение“, - добавляет Садикова.
В этом сезоне гриппа было зарегистрировано 28 смертей, связанных с гриппом как основным заболеванием и сопутствующими ему заболеваниями. Средний возраст скончавшихся - 88 лет.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.