Департамент здоровья: уровень заболеваемости гриппом остается высоким. Как себя защитить?

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, заболеваемость держится на высоком уровне с декабря 2023 года. Первый всплеск заболеваемости произошел на 44-й неделе, в последующие недели рост числа случаев гриппа был более стабильным. Пик заболеваемости пришелся на Рождество и Новый год: в этот период рост составил более 100%.

В первые недели 2024 года отмечается стабилизация заболеваемости гриппом, рост составляет 11%. „В последующие недели мы прогнозируем медленное снижение“, - добавляет Садикова.

В этом сезоне гриппа было зарегистрировано 28 смертей, связанных с гриппом как основным заболеванием и сопутствующими ему заболеваниями. Средний возраст скончавшихся - 88 лет.

Чтобы уберечься от гриппа: вакцинируйтесь;

если вы заболели, оставайтесь дома;

если вы относитесь к группе риска, избегайте мест скопления людей или носите там маску;

навещайте людей, относящихся к группе риска, только если вы абсолютно здоровы;

соблюдайте основные правила гигиены. Если вы заболели: позвоните своему семейному врачу или обратитесь в службу семейных врачей по телефону 1220;

в случае сомнений сделайте тест;

ни при каких условиях не ходите больным на работу или на учебу;

отдыхайте и пейте много жидкости;

снизить температуру и ломоту в теле могут помочь обычные безрецептурные препараты, которые можно приобрести в аптеках. Подробное руководство читайте ЗДЕСЬ.

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