Здоровье
24.01.2024, 18:53

Департамент здоровья: уровень заболеваемости гриппом остается высоким. Как себя защитить?

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Несмотря на то, что процент заболевших гриппом стабилизируется, он, согласно данным Департамента здоровья, остается высоким.

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, заболеваемость держится на высоком уровне с декабря 2023 года. Первый всплеск заболеваемости произошел на 44-й неделе, в последующие недели рост числа случаев гриппа был более стабильным. Пик заболеваемости пришелся на Рождество и Новый год: в этот период рост составил более 100%.

В первые недели 2024 года отмечается стабилизация заболеваемости гриппом, рост составляет 11%. „В последующие недели мы прогнозируем медленное снижение“, - добавляет Садикова.

В этом сезоне гриппа было зарегистрировано 28 смертей, связанных с гриппом как основным заболеванием и сопутствующими ему заболеваниями. Средний возраст скончавшихся - 88 лет.

Чтобы уберечься от гриппа:

  • вакцинируйтесь;

  • если вы заболели, оставайтесь дома;

  • если вы относитесь к группе риска, избегайте мест скопления людей или носите там маску;

  • навещайте людей, относящихся к группе риска, только если вы абсолютно здоровы;

  • соблюдайте основные правила гигиены.

Если вы заболели:

  • позвоните своему семейному врачу или обратитесь в службу семейных врачей по телефону 1220;

  • в случае сомнений сделайте тест;

  • ни при каких условиях не ходите больным на работу или на учебу;

  • отдыхайте и пейте много жидкости;

  • снизить температуру и ломоту в теле могут помочь обычные безрецептурные препараты, которые можно приобрести в аптеках.

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