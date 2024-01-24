ВИДЕО | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: Команда „Тартуского университета“ потерпела разгромное поражение от литовского клуба

„Ювентус“ выиграл первую четверть матча со счетом 17:14. К перерыву литовцы выигрывали уже со счетом 46:31. В третьей четверти хозяева еще больше увеличили свое преимущество и перед последней четвертью выигрывали со счетом 66:47. В четвертой четверти хозяева продолжали контролировать ход встречи и одержали итоговую победу со счетом 88:63.