24.01.2024, 17:46
ВИДЕО | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: Команда „Тартуского университета“ потерпела разгромное поражение от литовского клуба
В среду, 24 января, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ проиграла в гостях литовскому „Ювентусу“ (63:88).
„Ювентус“ выиграл первую четверть матча со счетом 17:14. К перерыву литовцы выигрывали уже со счетом 46:31. В третьей четверти хозяева еще больше увеличили свое преимущество и перед последней четвертью выигрывали со счетом 66:47. В четвертой четверти хозяева продолжали контролировать ход встречи и одержали итоговую победу со счетом 88:63.