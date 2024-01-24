Премьер Словакии пообещал не блокировать выделение 50 млрд евро Украине. Раньше он поддерживал Венгрию, выступавшую против этого

Кроме того, Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у местного бизнеса. Также Роберт Фицо, по словам Шмыгаля, заверил его в „полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины“.

Ранее Фицо поддержал позицию Венгрии, которая выступила против выделения Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи из фонда ЕС. На совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном Фицо заявил, что „через три года так же мы будем здесь стоять и констатировать, что пропали 50 миллиардов евро, и что с каждой стороны [конфликта] стало на 100 тысяч погибших солдат больше“. Он добавил, что этот конфликт „не имеет военного решения“.

Встреча Шмыгаля и Фицо прошла в Ужгороде Закарпатской области Украины. Накануне словацкого премьера спросили, не хочет ли он приехать в Киев во время войны. „Вы действительно думаете, что в Киеве идет война? Вы несерьезно, я надеюсь. Там абсолютно нормальная жизнь“, — ответил Фицо, добавив при этом, что в столицу Украины ему ехать незачем, если он может встретиться с украинским премьером в Ужгороде.

Партия Роберта Фицо „Курс — социальная демократия“ победила на парламентских выборах, прошедших в Словакии 30 сентября 2023 года. После этого правительство Словакии заявило, что останавливает отправку военной помощи Украине.

20 января 2024 года Роберт Фицо заявил, что на встрече с украинским премьером сообщит ему об отказе поддержать вступление Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

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