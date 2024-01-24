Правда ли, что мэр Денвера обозвал человека „грёбаным украинским животным“ за выкрик „Слава Украине!“?

Виральный семисекундный ролик, судя по интерфейсу, представляет собой запись аудиокомнаты в X под названием CPR Denver News. Вероятно, предполагается, что конференцию организовало Colorado Public Radio , хотя в соцсетях оно называется просто CPR News , поскольку радио вещает не только на Денвер, но и на весь штат. В кадре видны профили четырёх участников беседы — среди них Джонстон и некий человек, у которого в профиле стоит фото Монумента независимости Украины и украинский флаг. На видео слышен такой разговор:

Во всех найденных „Проверено“ публикациях отсутствуют ссылки на первоисточники информации, а в качестве доказательств приводятся видеозапись голосового чата в соцсети X и скриншот из новостного репортажа, в котором якобы рассказывается о скандале. Ниже мы по отдельности разберём два этих материала.

— Конечно, мы должны задавать вопросы…— Слава Украине!— Простите, ребята. Простите, [это] грёбаное украинское животное. Простите.

„Проверено“ не нашло следов или упоминаний проведения подобной пресс-конференции ни в американских СМИ (включая радиостанцию CPR), ни в соцсетях Джонстона.

Двумя другими участниками разговора, судя по записи, были журналист CPR Эндрю Кенни и член Палаты представителей штата Колорадо Хавьер Мабри. В профилях этих двух людей мы также не нашли никакой информации об их участии в такой аудиокомнате. „Проверено“ отправило Кенни и Марби просьбы о комментарии, но на момент публикации этого текста ответа не получило.

Журналист Эндрю Кенни в ответ на просьбу „Проверено“ о комментарии заявил, что не был ведущим подобной аудиокомнаты: „Это фейк. Не было такого мероприятия или пресс-конференции, в которой я участвовал. Я никогда не брал интервью у Майка Джонстона“.

Ранее авторы антиукраинских фейковых видео неоднократно применяли нейросети, чтобы подделать голоса действующих лиц. Фактчекеры из проекта VoxUkraine предположили, что в случае с грубой репликой Джонстона злоумышленники могли воспользоваться сайтом ElevenLabs, который с помощью искусственного интеллекта преобразует текст в речь. Наши украинские коллеги проверили виральный ролик через инструмент AI Speech Classifier, позволяющий определить, была ли аудиодорожка создана в ElevenLabs. Анализ голоса мэра показал, что вероятность этого составляет 98%. „Проверено“ получило такой же результат.

Скриншот

Помимо записи аудиокомнаты, в соцсетях распространятся скриншот телеканала Denver 7, чей логотип заметен в нижнем правом углу кадра. Новость о Джонстоне якобы подавалась с пометкой Breaking („Молния“), а текст гласил: „Мэр Майк Джонстон: „Ё…ное украинское животное“. Мэр Денвера сделал оскорбительное замечание во время онлайн-конференции в X“.