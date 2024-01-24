Правда ли, что мэр Денвера обозвал человека „грёбаным украинским животным“ за выкрик „Слава Украине!“?
В январе 2024 года в соцсетях разошлась новость, что глава американского города якобы оскорбил журналиста, который во время пресс-конференции перебил чиновника украинским лозунгом. Мы проверили, реальна ли эта история.
В многочисленных публикациях сообщается, что мэр Денвера Майк Джонстон в конце своей еженедельной пресс-конференции с журналистами в соцсети X (бывший Twitter) назвал человека „грёбаным украинским животным“ (fucking Ukrainian animal). Градоначальник якобы сделал это после того, как мужчина перебил его выкриком „Слава Украине!“. Авторы некоторых постов считают, что эта ситуация показывает настоящее отношение многих американцев к украинцам. Некоторые при этом отмечают, что Джонстон — представитель Демократической партии США, которая активнее оппонентов-республиканцев поддерживает дальнейшее выделение военной помощи Киеву.Подобные записи появились в соцсетях телеканала „Царьград“ (Telegram, „ВКонтакте“ и „Одноклассники“), в Telegram-каналах телеведущего Руслана Осташко (112 000 просмотров на момент написания этого разбора), издания „Украина.ру“ (137 000), радиоведущего Армена Гаспаряна (74 000), шоумена Оскара Кучеры (33 000), а также в каналах „Саня во Флориде“ (456 000), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (191 000), Zergulio (190 000), „Петя Первый“ (97 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (90 000), „Александр Семченко“ (91 000), „Мрія“ (68 000), Lomovka (64 000), „Запрещённая Украина“ (44 000), „Русский формат“ (42 000) и „Владимир Рогов“ (38 000). Аналогичные посты встречаются в пабликах во „ВКонтакте“, соцсети X и на некоторых русскоязычных новостных сайтах.
Во всех найденных „Проверено“ публикациях отсутствуют ссылки на первоисточники информации, а в качестве доказательств приводятся видеозапись голосового чата в соцсети X и скриншот из новостного репортажа, в котором якобы рассказывается о скандале. Ниже мы по отдельности разберём два этих материала.
Видео
Виральный семисекундный ролик, судя по интерфейсу, представляет собой запись аудиокомнаты в X под названием CPR Denver News. Вероятно, предполагается, что конференцию организовало Colorado Public Radio, хотя в соцсетях оно называется просто CPR News, поскольку радио вещает не только на Денвер, но и на весь штат. В кадре видны профили четырёх участников беседы — среди них Джонстон и некий человек, у которого в профиле стоит фото Монумента независимости Украины и украинский флаг. На видео слышен такой разговор:
— Конечно, мы должны задавать вопросы…— Слава Украине!— Простите, ребята. Простите, [это] грёбаное украинское животное. Простите.
„Проверено“ не нашло следов или упоминаний проведения подобной пресс-конференции ни в американских СМИ (включая радиостанцию CPR), ни в соцсетях Джонстона.
Двумя другими участниками разговора, судя по записи, были журналист CPR Эндрю Кенни и член Палаты представителей штата Колорадо Хавьер Мабри. В профилях этих двух людей мы также не нашли никакой информации об их участии в такой аудиокомнате. „Проверено“ отправило Кенни и Марби просьбы о комментарии, но на момент публикации этого текста ответа не получило.
Журналист Эндрю Кенни в ответ на просьбу „Проверено“ о комментарии заявил, что не был ведущим подобной аудиокомнаты: „Это фейк. Не было такого мероприятия или пресс-конференции, в которой я участвовал. Я никогда не брал интервью у Майка Джонстона“.
Ранее авторы антиукраинских фейковых видео неоднократно применяли нейросети, чтобы подделать голоса действующих лиц. Фактчекеры из проекта VoxUkraine предположили, что в случае с грубой репликой Джонстона злоумышленники могли воспользоваться сайтом ElevenLabs, который с помощью искусственного интеллекта преобразует текст в речь. Наши украинские коллеги проверили виральный ролик через инструмент AI Speech Classifier, позволяющий определить, была ли аудиодорожка создана в ElevenLabs. Анализ голоса мэра показал, что вероятность этого составляет 98%. „Проверено“ получило такой же результат.
Скриншот
Помимо записи аудиокомнаты, в соцсетях распространятся скриншот телеканала Denver 7, чей логотип заметен в нижнем правом углу кадра. Новость о Джонстоне якобы подавалась с пометкой Breaking („Молния“), а текст гласил: „Мэр Майк Джонстон: „Ё…ное украинское животное“. Мэр Денвера сделал оскорбительное замечание во время онлайн-конференции в X“.
„Проверено“ не обнаружило подобную новость ни на сайте, ни в соцсетях Denver 7 (Instagram, Facebook, YouTube и X). Мы также просмотрели множество сюжетов телеканала, чтобы сравнить шрифт на вирусном изображении с тем, что на самом деле использует это СМИ, поскольку авторы фейков практически всегда подделывают этот элемент дизайна с ошибками. Оказалось, что на распространяемом скриншоте отличаются некоторые буквы (наиболее заметно по a, r и g), а ещё неверно оформлена цитата (канал помещает их в кавычки).
Фактчекеры из VoxUkraine и StopFake отправили запросы в редакцию Denver 7 с просьбой подтвердить или опровергнуть публикацию такой новости. Исполнительная продюсерка диджитал-проектов телеканала Стефани Батцер подтвердила, что распространяемая картинка — подделка: „Это фейк. Если внимательно посмотреть на нижнюю треть (красную полосу снизу), то можно увидеть, как слова отфотошоплены кем-то не из нашей новостной редакции“.
Таким образом, в Сети нет никаких достоверных доказательств того, что мэр Денвера называл кого-либо грёбаным украинским животным за выкрик „Слава Украине!“. Вирусная запись с большой степенью вероятности была создана с применением нейросетей, а распространяемый скриншот эфира американского телеканала сфальсифицирован неизвестными в фоторедакторе. Кроме того, наиболее раннее из известных „Проверено“ появление этих материалов состоялось 10 января в 13:55 по московскому времени в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (136 000 просмотров). Ранее этот канал десятки раз публиковал фейки и становился их первоисточником.
Итог: Фейк