Болид, который принес Мике Хаккинену его первый титул в Формуле-1, привезут в Таллинн

„Этот McLaren-Mercedes MP4/13 - особенное воспоминание для меня, ведь именно на этой невероятной машине я привел себя к своему первому чемпионскому титулу Формулы-1 в 1998 году. Как только я сел за руль, я понял, что это нечто особенное. Она была очень быстрой, и мы поняли, что соперникам придется очень много работать, если они хотят нас обойти“, - вспоминает Мика Хяккинен о болиде Формулы-1, который привел его к титулу чемпиона Формулы-1.

Мика Хяккинен выиграл чемпионат мира Формулы-1 в сезонах 1998 и 1999 годов, выступая за команду McLaren. „Этот успех - заслуга меня, всей команды и инженеров, создавших эту великолепную машину под руководством легендарного Эдриана Ньюи“, - вспоминает Хяккинен, выигравший восемь гонок, или ровно половину всех стартов, в свой первый сезон, ставший победителем Формулы-1. Партнер по команде Дэвид Култхард, управлявший аналогичным автомобилем, также выиграл один этап, а значит, командный титул чемпионов мира в 1998 году также достался McLaren.

Стены Unibet Sports Bar полны редких памятных вещей, связанных со спортом высшего класса, но „настоящая“ Формула-1 Мики Хяккинена станет нашим самым мощным экспонатом с точки зрения веса и массы“, - говорит Кайдо Кадак, глава Unibet Sports Bar, и надеется, что каждый поклонник Формулы-1 воспользуется возможностью увидеть и прикоснуться к легендарной машине.

McLaren-Mercedes Хаккинена будет выставлен 26 января в спортивном баре Unibet.

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