Украинская разведка подтвердила, что Россия и Украина готовили обмен пленными 24 января

„Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит“, — сказал Юсов в комментарии „Радио Свобода“.

Источник „Медузы“ в Украине, знакомый с обменным процессом, также заявил, что обмен военнопленными с российской стороной планировался сегодня. „Но пока информации о том, что в [упавшем] самолете [Ил-76] были военнопленные, нет“, — добавил он.

Ранее Минобороны России заявило, что на борту упавшего в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявление Минобороны России не подтвердили, но и не опровергли — там сообщили, что собирают и анализируют информацию.

После крушения Ил-76 глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии телеграм-каналу Shot, что „теперь об обмене речи идти не может“. По его словам, самолет украинская сторона сбила намеренно — специально, чтобы сорвать обмен.

Телеграм-канал Mash без ссылок на источники пишет, что на борту Ил-76 были как минимум 12 представителей батальона „Азов“, которых вместе с еще 53 украинскими военными везли на обмен.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново под Белгородом утром 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту погибли.

Украинские телеграм-каналы вначале сообщили, что падение самолета — это „работа ВСУ“, но позже отредактировали сообщения.

Минобороны России назвало крушение самолета Ил-76 терактом. По версии ведомства, ВСУ выпустили по самолету ракеты из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

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