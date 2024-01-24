Учитель из Нарвы: „Мне приходится играть роль охранника, психолога-психиатра, спасателя или мамочки...“ Почему педагоги из Ида-Вирумаа вышли на забастовку?

Она рассказывает, что при ее нагрузке в 22 контактных часа сложно социализировать учеников с поведенческими трудностями, выявить и индивидуально развить таланты учеников, общаться со всеми их родителями. По ее мнению, хорошо, если учеников будет максимум 12-15 в классе. Или будет еще один учитель. Она хочет проводить некоторые занятия на открытом воздухе, чтобы обучение было интегрировано в реальную жизнь учеников, но она не рискует выходить на улицу одна с 26-ю учениками. По закону на каждые 10 учеников должен приходиться один ответственный взрослый для обеспечения безопасности за пределами школьной территории. „Мы все равно живем школой 24 часа в сутки семь дней в неделю,“ - говорит Тийна.

Тийна говорит, что хочет, когда станет седовласым учителем, сохранить силы и здоровье, ведь, скорее всего, ей придется работать очень долго, так как молодые эстонские учителя не приходят в школы здесь, в Ида-Вирумаа, они не хотят заниматься со слабыми учениками.

Тийна говорит, что хочет, когда станет седовласым учителем, сохранить силы и здоровье, ведь, скорее всего, ей придется работать очень долго, так как молодые эстонские учителя не приходят в школы здесь, в Ида-Вирумаа, они не хотят заниматься со слабыми учениками.

На вопрос, почему же тогда она бастует, Тийна ответила: „Я бастую, потому что вместо преподавания часто на уроках мне приходится играть роль охранника, психолога-психиатра, спасателя или мамочки. Мне, как учителю, пока не платят достаточно, чтобы заниматься с теми учениками, которые не хотят или не могут вести себя, общаться, включаться в учебу. По моему мнению, образованию в Эстонии срочно нужны деньги на зарплату учителям, чтобы мне, как учителю основной школы, не приходилось изо дня в день выполнять обязанности специалиста по поддержке и чтобы я, как учитель основной школы, могла организовать для детей радостное интересное обучение, чтобы у меня было время его продумать и тщательно подготовиться к урокам“.

Тийна Ояссон-Выса - классный руководитель в Нарвской Кесклиннаской школе, член Союза учителей Эстонии. Она решила присоединиться к бессрочной забастовке учителей на четыре дня, потому что впервые в жизни, по ее словам, почувствовала, насколько она стала увереннее и спокойнее, когда начала получать так называемую „Ида-Вирускую надбавку“. „За эту зарплату я готова продолжать преподавать“, - сказала Тийна.

„Мне, как учителю, пока не платят достаточно, чтобы заниматься с теми учениками, которые не хотят или не могут вести себя“

Мари напоминает, что требование забастовки - установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро и также сохранить связь с зарплатой воспитателей детских садов, а также, чтобы республиканское правительство и профсоюз работников образования Эстонии уже в этом году начали переговоры о заключении коллективного договора, включающего учреждения начального и профессионального образования. Они поддерживают именно эти требования.

„Мы довольны своей зарплатой и условиями труда, но считаем, что и у других учителей в Эстонии должны быть такие же возможности“, - говорит Удам.

Мари 22 января участвовала в митинге на Тоомпеа, как и некоторые другие учителя из Нарвы и Синимяэ. Какие-то совместные действия с коллегами, как это было осенью, они не продумывали.

Учитель из Эстонской гимназии Мари Удам, лидер забастовки в Нарвской эстонской гимназии и преподаватель эстонского языка и литературы, рассказала, что она и еще десять ее коллег бастуют: кто-то один-два дня, а кто-то - и все три дня в поддержку учителей Эстонии. Сама Мари - член профсоюза, который является частью Эстонского Союза учителей. В ее гимназии есть профсоюзный отдел, она является его координатором.

„Мы довольны своей зарплатой, но считаем, что и у других учителей в Эстонии должны быть такие же возможности“

„Я работаю учителем с 1996 года и не знаю, сколько еще продержусь, - добавляет она. - Я прошу повысить зарплату всем учителям, чтобы мы могли позволить себе маленький кофе со сливками и, может быть, даже кусочек сахара с каждой пачкой тетрадей. Я убедительно прошу каждого учителя, говорящего по-эстонски: „Пожалуйста, приезжайте в Ида-Вирумаа“. Тогда местные жители не сдадутся и не будут бояться. Поверьте, здесь вы станете суперзвездой со своим языком и своим умом!“

Она отмечает, что ее позиция - бастовать - не связана с конкретным учебным заведением, она это делает, потому что учитель.

„Я бастую и потому что, как жителю Нарвы, мне искренне жаль всех здешних учителей, особенно зрелого возраста, которые не смогут работать учителями следующей осенью из-за нового закона“, - добавляет учитель.

Тийна также объясняет, что она бастует не только за учителей школы, но и за ее коллег из детских садов и центров профессионального образования, чтобы у них была зарплата выше и была бы другая, меньшая, нагрузка.

На вопрос, как она думает, почему учителя из муниципальных школ Нарвы не присоединились к забастовке, Мари ответила, что была бы рада, если бы учителя из других нарвских школ также воспользовались своим конституционным правом на забастовку и выразили свое недовольство условиями труда и оплатой учителей в Эстонии.

„Должны ли те, у кого дела идут лучше, забыть о тех, у кого дела идут не так хорошо?“

Кристина Райдвере из школы в Синимяэ говорит, что она и ее бастующие коллеги недовольны политикой в области образования и тем бременем ответственности и множеством ролей, которые система возлагает на педагогов. А также тем, что все, что требуют и ожидают от учителей, уже давно не соответствует уровню оплаты труда. „Коллективные переговоры для определенности учителя - вот, что важно в первую очередь сделать“, - добавляет Кристина.

Именно потому, что мы не испытываем страха быть вызванными на „красную дорожку“, мы решили быть более заметными.

Еще одну проблему, которую нужно поднимать и обсуждать, как-то решать Кристина видит в том, что нет желающих работать в школе. „Раньше такого не было, - говорит Кристина. - Процитирую Сильи Кяэр, учительницу детского сада и начальной школы Вана-Вигала: „Если однажды я захочу уйти на пенсию или сменить профессию, чтобы сохранить психическое здоровье, школе будет очень трудно найти нового учителя. Почему-то у дверей школы уже много лет не выстраивается очередь из тех, кого бы прельстили трехмесячные каникулы, короткий рабочий день и уже слишком высокая зарплата“.

„Почему бастует так мало учителей из Ида-Вирумаа?“ - у Кристины на этот вопрос два ответа. Во-первых, потому что здесь есть регионы, где зарплата учителей и так выше средней, полагает учитель из Синимяэ. Кроме того, учителям, говорящим по-эстонски, платят больше. „И это, к сожалению, тот момент, который может заставить учителей колебаться, бастовать или нет, - рассуждает Райдвере. - Этим, к сожалению, манипулируют некоторые руководители школьной системы, создавая страх. Они просто говорят: „У вас и так все хорошо, не стыдно ли вам бастовать?“ А что на самом деле? Должны ли те, у кого дела идут лучше, забыть о тех, у кого дела идут не так хорошо? Напротив, чем лучше дела у некоторых учителей, тем сильнее и дольше они могут и должны отстаивать своих коллег, у которых дела идут не так хорошо“.

Многие учителя в Восточной Эстонии не бастуют, считает Кристина, и потому, что их специально запугивают руководители. „Я работаю в Синимяэской начальной школе, нас не запугивал наш директор, - уточняет учитель. - И из своего личного опыта могу сказать, что когда я разговаривала с нашим мэром, он также заверил меня, что нам, учителям, не нужно бояться принимать участие в забастовке, потому что это законное действие. И именно потому, что мы не испытываем страха быть вызванными на „красную дорожку“, мы решили быть более заметными. Но я знаю, что есть учителя, мнением которых манипулировали здесь, в Ида-Вирумаа“.

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