Лучший в мире! Яама завоевал на юниорском чемпионате мира второе золото!

19-летний Яама, стартовавший с 29-секундным преимуществом над швейцарцем Корсином Мюллером, смог удержать первое место на трассе. Эстонец завершил преследование со временем 1:25.20.

Второе место занял финн Пюри Рииссанен (+1,42), а третье – швейцарец Флавио Эрлер (+2,16).

Помимо Яама на старт вышли еще трое эстонских юниоров: Крис Маркус Крав был девятым (+4,48), Тимо Кудре 22-м (+17,03) и Нансен Пало 27-м (+20,12).

Чемпионкой мира среди юниоров стала финка Аманда Юли Футка. Лучшая эстонка Мария Касо оказалась девятой (+1,55). Биргит Рыым финишировала на 21-м месте (+21,08), а Марели Вахер – на 24-м (+27,30).

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