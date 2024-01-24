Фигурист, завоевавший историческое серебро чемпионата Европы, выступит на катке Старого города

Серебряную медаль Селевко выиграл в одиночном фигурном катании по итогам короткой и произвольной программ, набрав 256,99 балла. Титул чемпиона Европы завоевал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа с 276,17 балла. Третьим стал итальянец Маттео Риццо с 250,87 балла.

„Мы на родине уже много лет болеем за Александра, и здорово, что теперь вся Европа увидела, на что он способен. Да еще и вернулся оттуда с первой для Эстонии медалью чемпионата Европы по фигурному катанию — впечатляющее достижение!“ — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

По словам Сильвера Уусталу, члена правления оперирующего ледовыми парками Таллинна HK Hall OÜ, для них честь принимать на родном катке теперь уже настоящую суперзвезду фигурного катания. „Такое бывает не каждый день. Благодарим Александра за красоту и радость сопереживания, которые он подарил нам по телевизору“, — заявил он.

На субботнем благодарственном мероприятии Селевко выступит с короткой программой. Желающие смогут сфотографироваться с серебряным медалистом и попросить автограф. C речью выступит старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. Мероприятие бесплатное.

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