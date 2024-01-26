26.01.2024, 10:02
МНЕНИЕ | Чем дальше от Нарвы, тем смелее учителя? Русскоязычные педагоги опасаются бастовать и комментировать происходящее(1)
Чего они боятся?
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарва, скорее всего, печальный „антилидер“ по количеству бастующих в эти дни педагогов. Едва ли наберется пара десятков учителей, которые присоединились к общеэстонской забастовке, причем, большинство из них - педагоги государственных гимназий, а из четырех педагогов муниципальных школ, трое - приехавшие преподавать эстонцы.
Одна из причин вялого участия в акции протеста - коллективный договор Нарвского профсоюза учителей, согласно которому (как, например, в Тарту) бастовать его члены права не имеют. Но в Нарве всего половина учителей принадлежит этому профсоюзу. Что же с оставшимися? Почему они предпочли „не высовываться“?