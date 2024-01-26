МНЕНИЕ | Чем дальше от Нарвы, тем смелее учителя? Русскоязычные педагоги опасаются бастовать и комментировать происходящее

Одна из причин вялого участия в акции протеста - коллективный договор Нарвского профсоюза учителей, согласно которому (как, например, в Тарту) бастовать его члены права не имеют. Но в Нарве всего половина учителей принадлежит этому профсоюзу. Что же с оставшимися? Почему они предпочли „не высовываться“?