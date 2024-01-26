Мнение
26.01.2024, 10:02

МНЕНИЕ | Чем дальше от Нарвы, тем смелее учителя? Русскоязычные педагоги опасаются бастовать и комментировать происходящее

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Чего они боятся?
Самые смелые учителя в Нарве - в Эстонской госгимназии. Здесь бастуют 11 человек.
Самые смелые учителя в Нарве - в Эстонской госгимназии. Здесь бастуют 11 человек.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Нарва, скорее всего, печальный „антилидер“ по количеству бастующих в эти дни педагогов. Едва ли наберется пара десятков учителей, которые присоединились к общеэстонской забастовке, причем, большинство из них - педагоги государственных гимназий, а из четырех педагогов муниципальных школ, трое - приехавшие преподавать эстонцы.

Одна из причин вялого участия в акции протеста - коллективный договор Нарвского профсоюза учителей, согласно которому (как, например, в Тарту) бастовать его члены права не имеют. Но в Нарве всего половина учителей принадлежит этому профсоюзу. Что же с оставшимися? Почему они предпочли „не высовываться“?

„Не высовываться“ - правильное выражение, в целом, характеризующее отношения „работник-работодатель“, „педагог- отдел культуры Нарвской управы“, „педагог-директор школы“. Когда местные журналисты просят небастующих учителей прокомментировать свою позицию непротеста, те отмахиваются „для печати ничего не скажем“. И только off the record согласны делиться причинами.

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