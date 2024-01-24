ФОТО И ВИДЕО | В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76. Губернатор: все люди, находившиеся на борту, погибли
В районе села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщил телеграм-канал „112“. Канал утверждает, что на борту находились 63 человека, все они погибли. Официального подтверждения этой информации нет. О гибели 63 человек также сообщил российский „военкор“ Юрий Котенок. Откуда у него эти данные, не уточняется, передает „Медуза“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе произошло „происшествие“. Что именно произошло, он не уточнил. „Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже“, — говорится в сообщении.
Минобороны России вскоре подтвердило крушение Ил-76. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. В военном ведомстве заявили, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил „для установления причин катастрофы“.
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, находившиеся на борту самолета Ил-76, разбившегося в Корочанском районе, погибли.
„В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы“, — говорится в посте Гладкова.
Источник „Украинской правды“ в Вооруженных силах Украины сообщил, что падение самолета — „работа“ ВСУ. По словам собеседников издания в Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время „Украинская правда“ изменила свою новость. Теперь там говорится, что источник издания ВСУ подтвердил факт падения самолета. Собеседники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. О том, что падение Ил-76 — „работа ВСУ“, в материале больше не упоминается.
В Минобороны Украины сказали изданию „Суспiльне“, что пока не могут подтвердить данные о том, что Ил-76 поразили ВСУ, так как „еще выясняют информацию“. „Интерфакс-Украина“ со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Украины, заявил, что самолет был сбит на взлете. Других подробностей, в том числе о возможном присутствии на борту украинских пленных, собеседник издания не привел.
В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными не подтвердили и не опровергли заявление Минобороны РФ о том, что на борту находились украинские военнопленные. Там заявили, что собирают и анализируют всю информацию, передает „Страна.ua“.
Телеграм-канал „112“ публикует фотографии с места крушения Ил-76. Самолет упал в пяти-шести километрах от села Яблоново, разрушений на земле нет. Об этом сообщил ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблоново. „В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километров в пяти-шести“, — рассказал священник.
SHOT и Mash утверждают, что обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192 должен был состояться в среду 24 января. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что еще один Ил-76 с украинскими пленными развернулся после крушения самолета в Белгородской области. По его словам, он вез около 80 пленных.
В Кремле не стали комментировать крушение самолета. „Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать“, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по „Интерфаксу“).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76. По его мнению, это необходимо, чтобы западные депутаты „наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают“.
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