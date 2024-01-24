ФОТО И ВИДЕО | В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76. Губернатор: все люди, находившиеся на борту, погибли

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе произошло „происшествие“. Что именно произошло, он не уточнил. „Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже“, — говорится в сообщении.

Минобороны России вскоре подтвердило крушение Ил-76. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. В военном ведомстве заявили, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил „для установления причин катастрофы“.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, находившиеся на борту самолета Ил-76, разбившегося в Корочанском районе, погибли.

„В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы“, — говорится в посте Гладкова.

Источник „Украинской правды“ в Вооруженных силах Украины сообщил, что падение самолета — „работа“ ВСУ. По словам собеседников издания в Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время „Украинская правда“ изменила свою новость. Теперь там говорится, что источник издания ВСУ подтвердил факт падения самолета. Собеседники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. О том, что падение Ил-76 — „работа ВСУ“, в материале больше не упоминается.