ПОДКАСТ | „Работа учителя - это не уроки до 12 и каникулы все лето“. Как забастовка повлияла на родителей?(10)
В понедельник стартовала бессрочная забастовка учителей. Сегодня к ней подключились работники детских садов. В подкасте RusDelfi мы обсудили, как протест влияет на родителей и почему забастовка полезна как для учителей, так и для семей.
В забастовке принимает участие 330 школ и около 9500 учителей. Учебные заведения заявили, что готовы бастовать минимум три дня. В среду работу не начали многие детсады, они выражают солидарность школьным педагогам.
Куда родители отдают детей в то время, когда школы закрыты? Почему родители хотят, чтобы учителям подняли зарплаты? Какими родители видят идеальных учителей? Нужно ли ученикам больше уважать учителей? Об этом и не только в подкасте RusDelfi „Вопросы“.
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