ПОДКАСТ | „Работа учителя - это не уроки до 12 и каникулы все лето“. Как забастовка повлияла на родителей?

В забастовке принимает участие 330 школ и около 9500 учителей. Учебные заведения заявили, что готовы бастовать минимум три дня. В среду работу не начали многие детсады, они выражают солидарность школьным педагогам.

Куда родители отдают детей в то время, когда школы закрыты? Почему родители хотят, чтобы учителям подняли зарплаты? Какими родители видят идеальных учителей? Нужно ли ученикам больше уважать учителей? Об этом и не только в подкасте RusDelfi „Вопросы“.