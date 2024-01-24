МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: здравствуйте, я российский голодранец!(1)
В российский парламент поступил законопроект, который позволит конфисковать имущество у тех, кто по версии властей распространяет „фейки о вооруженных силах РФ“. Инициаторы говорят, что лишать имущества будут „негодяев, которые льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО“, имея ввиду деятелей культуры и журналистов, но так не бывает. На местах быстро начнется отъем имущества у всех неугодных.
Автор этих строк, предвидя такой поворот событий, решил заранее подстраховаться и теперь в России у него нечего конфисковать. Уверен, что успели это сделать не все и если вы еще продолжаете говорить что-то против власти и войны, то у вас есть эта неделя, чтобы расстаться с имуществом и деньгами до того, как закон вступит в силу. Потом уже может быть поздно.