Мнение
24.01.2024, 12:04

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: здравствуйте, я российский голодранец!

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Сергей Ковальченко
Российская Государственная Дума
Российская Государственная Дума
ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA | AFP/Scanpix

В российский парламент поступил законопроект, который позволит конфисковать имущество у тех, кто по версии властей распространяет „фейки о вооруженных силах РФ“. Инициаторы говорят, что лишать имущества будут „негодяев, которые льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО“, имея ввиду деятелей культуры и журналистов, но так не бывает. На местах быстро начнется отъем имущества у всех неугодных.

Автор этих строк, предвидя такой поворот событий, решил заранее подстраховаться и теперь в России у него нечего конфисковать. Уверен, что успели это сделать не все и если вы еще продолжаете говорить что-то против власти и войны, то у вас есть эта неделя, чтобы расстаться с имуществом и деньгами до того, как закон вступит в силу. Потом уже может быть поздно.

Разговоры о том, что у инакомыслящих начнут отбирать квартиры, машины, дачи и изымать средства с банковских вкладов, начались еще в 2022 году, но власти не решались на это. После начала полномасштабного вторжения в Украину, а потом и объявления о мобилизации, из страны по разным данным уехало от 700 тысяч до миллиона человек. В основном это мужчины призывного возраста имеющие семьи, работу и имущество. Российская власть тогда поняла, что потеряла высококвалифицированные кадры и решила вернуть домой большинство уехавших. К сожалению, многие вернулись обратно в Россию, не найдя возможности остаться в европейских странах.

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