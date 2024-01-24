МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: здравствуйте, я российский голодранец!

Автор этих строк, предвидя такой поворот событий, решил заранее подстраховаться и теперь в России у него нечего конфисковать. Уверен, что успели это сделать не все и если вы еще продолжаете говорить что-то против власти и войны, то у вас есть эта неделя, чтобы расстаться с имуществом и деньгами до того, как закон вступит в силу. Потом уже может быть поздно.

Разговоры о том, что у инакомыслящих начнут отбирать квартиры, машины, дачи и изымать средства с банковских вкладов, начались еще в 2022 году, но власти не решались на это. После начала полномасштабного вторжения в Украину, а потом и объявления о мобилизации, из страны по разным данным уехало от 700 тысяч до миллиона человек. В основном это мужчины призывного возраста имеющие семьи, работу и имущество. Российская власть тогда поняла, что потеряла высококвалифицированные кадры и решила вернуть домой большинство уехавших. К сожалению, многие вернулись обратно в Россию, не найдя возможности остаться в европейских странах.