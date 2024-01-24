Зеленский: В ходе российского удара по Украине погибли 18 человек и еще 130 получили ранения

По его словам, российская армия запустила по украинским регионам, в частности Киеву и Харькову, около 40 ракет разных типов. „Значительную часть ракет удалось сбить“, — уточнил Зеленский. В ходе удара, по данным президента, были повреждены более 200 различных объектов, в том числе 139 жилых домов.

Мои соболезнования родным и близким. И это количество погибших может возрасти. В частности, в Харькове до сих пор идет спасательная операция — разбирают завалы дома. Обычная многоэтажка, обычные люди там жили. Просто нормальная жизнь — вот что современная Россия рассматривает как угрозу для себя. Это государство — типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ. Российская война обязательно вернется домой — туда, откуда это зло и пришло, туда, где оно должно успокоиться.