Зеленский: В ходе российского удара по Украине погибли 18 человек и еще 130 получили ранения
Как минимум 18 человек погибли и еще 130 ранены или травмированы в результате массированного ракетного удара, который российские войска нанесли по Украине утром 23 января. Об этом в обращении по итогам 699-го дня войны объявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Meduza.
По его словам, российская армия запустила по украинским регионам, в частности Киеву и Харькову, около 40 ракет разных типов. „Значительную часть ракет удалось сбить“, — уточнил Зеленский. В ходе удара, по данным президента, были повреждены более 200 различных объектов, в том числе 139 жилых домов.
Мои соболезнования родным и близким. И это количество погибших может возрасти. В частности, в Харькове до сих пор идет спасательная операция — разбирают завалы дома. Обычная многоэтажка, обычные люди там жили. Просто нормальная жизнь — вот что современная Россия рассматривает как угрозу для себя. Это государство — типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ. Российская война обязательно вернется домой — туда, откуда это зло и пришло, туда, где оно должно успокоиться.
Командование ВСУ заявляло, что утром 23 января войска РФ выпустили по Украине 41 ракету. Украинским силам ПВО удалось сбить 21 российскую ракету.
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