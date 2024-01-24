Дональд Трамп и Джо Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире

Трамп лидирует по итогам подсчета 198 тысяч бюллетеней — он набирает 54,0%. В борьбе за номинацию у него осталась лишь одна конкурентка, бывшая посол США в ООН Никки Хейли; за нее проголосовали 44,5% республиканцев Нью-Гэмпшира.

Имени Джо Байдена нет в бюллетене из-за конфликта между властями штата и Демократической партией. Тем не менее, его вручную вписали в бюллетень около 70% избирателей из 63 тысяч. Конгрессмен Дин Филлипс набирает 20,9% голосов, а писательница Марианна Уильямсон — 4,3%.

Дональд Трамп в 2023 году стал обвиняемым по четырем уголовным делам. Начало первого из судебных процессов назначено на 4 марта, но может быть отложено из-за жалоб защиты. Даже если Трамп будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку, это не лишит его права быть избранным.

В феврале Верховный суд США рассмотрит жалобу Трампа на решение Верховного суда Колорадо, запретившего вносить его имя в избирательный бюллетень из-за участия в мятеже. Решение высшей инстанции может быть обязательным и для других штатов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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