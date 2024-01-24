В работе Telegram и WhatsApp в России произошел сбой. Власти Якутии заявили, что Роскомнадзор проводит профилактические работы

Сервис зарегистрировал несколько тысяч жалоб от пользователей, сообщивших, что мессенджеры не работают. Во всех случаях больше всего жалоб на сбой поступило из Новосибирской области и Хабаровского края. Также есть сообщения от пользователей из Москвы, Петербурга, Приморского края, Якутии и многих других регионов РФ. Местные жители отмечали, что приложения доступны только с VPN.

Вечером 23 января на сбой также жаловались пользователи YouTube из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, следует из данных российского сервиса Downradar.

Замминистра цифрового развития Республики Саха (Якутия) Андрей Суслов связал сбои в работе мессенджеров с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор. „На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором“, — сказал чиновник изданию „Улус.Медиа“.

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