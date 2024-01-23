МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: три проблемных кита школьной системы

На самом деле причина забастовки связана не только с требуемым размером оплаты труда. Во-первых, в тринадцати самоуправлениях Эстонии учителя уже получают зарплату в размере 120% или даже 130% от среднего дохода по стране, а во-вторых, срок исполнения этого обещания датируется 2027 годом. Так что пока что рано говорить о том, что правительство не выполняет своих обещаний. Тем более, что в 2023 году заработная плата педагогов была повышена на 24%.

В этом году педагоги останутся единственными госслужащими, которых ожидает повышение зарплаты – их средняя расчетная зарплата повысится на 5,7% (выделяемая государством муниципалитетам субсидия на фонд зарплат учителей) а минимальная на 3%. То есть зарплата педагогов растет, но не в тех темпах, каких хотелось бы педагогам. Сейчас речь идет о том, что для прекращения забастовки нужно изыскать еще 10 миллионов для повышения зарплат в этом году. Но даже если министры договорятся и найдут эту недостающую сумму, то уже очевидно, что это станет лишь временным решением и не решит накопившихся проблем в системе школьного образования. Тем более, что аппетиты бастующих выросли и сейчас речь идет о том, что от государства ожидается, что оно где-то найдет еще 400 миллионов на повышение зарплат учителей в ближайшие 4 года.

Справедливости ради стоит отметить, что образование является приоритетом для государства – в эту сферу направлено полтора миллиарда евро, больше, чем в оборону. Эстония находится на 4м месте в Европе по финансированию образования. Так что главный вопрос в том, как должны распределяться эти деньги, чтобы они дошли до учителей.

Три проблемных кита школ Эстонии

Ситуация, которая привела к сегодняшней забастовке, назревала годами. Я бы даже сказала, откладывание непопулярных и болезненных решений привело наши школы в некую точку невозврата, когда стало очевидно для всех, что необходимо что-то менять во всей системе.