МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: три проблемных кита школьной системы(19)
Несмотря на то, что информация о забастовке учителей Эстонии стала главной темой всех СМИ, далеко не все до конца поняли, почему же бастуют учителя. По мнению многих родителей и самих учеников, учителя выражают протест из-за того, что правительство пообещало повысить их зарплату до 120% от средней зарплаты по стране и не выполнило свое обещание.
На самом деле причина забастовки связана не только с требуемым размером оплаты труда. Во-первых, в тринадцати самоуправлениях Эстонии учителя уже получают зарплату в размере 120% или даже 130% от среднего дохода по стране, а во-вторых, срок исполнения этого обещания датируется 2027 годом. Так что пока что рано говорить о том, что правительство не выполняет своих обещаний. Тем более, что в 2023 году заработная плата педагогов была повышена на 24%.
В этом году педагоги останутся единственными госслужащими, которых ожидает повышение зарплаты – их средняя расчетная зарплата повысится на 5,7% (выделяемая государством муниципалитетам субсидия на фонд зарплат учителей) а минимальная на 3%. То есть зарплата педагогов растет, но не в тех темпах, каких хотелось бы педагогам. Сейчас речь идет о том, что для прекращения забастовки нужно изыскать еще 10 миллионов для повышения зарплат в этом году. Но даже если министры договорятся и найдут эту недостающую сумму, то уже очевидно, что это станет лишь временным решением и не решит накопившихся проблем в системе школьного образования. Тем более, что аппетиты бастующих выросли и сейчас речь идет о том, что от государства ожидается, что оно где-то найдет еще 400 миллионов на повышение зарплат учителей в ближайшие 4 года.
Справедливости ради стоит отметить, что образование является приоритетом для государства – в эту сферу направлено полтора миллиарда евро, больше, чем в оборону. Эстония находится на 4м месте в Европе по финансированию образования. Так что главный вопрос в том, как должны распределяться эти деньги, чтобы они дошли до учителей.
Три проблемных кита школ Эстонии
Ситуация, которая привела к сегодняшней забастовке, назревала годами. Я бы даже сказала, откладывание непопулярных и болезненных решений привело наши школы в некую точку невозврата, когда стало очевидно для всех, что необходимо что-то менять во всей системе.
Во-первых, для того, чтобы к 2027 году заработная плата педагогов составляла 120% от средней зарплаты по стране необходимо в сотрудничестве с министерством образования и местными самоуправлениями привести в порядок школьную сеть. Упорядочивание сети школ приведет к тому, что некоторые школы придется закрыть, так как в них учится слишком мало учеников. То есть, по сути, львиная доля субсидий идет на содержание зданий, а не на повышение заработных плат педагогов. В настоящее время треть школ Эстонии заполнены учениками лишь наполовину – они рассчитаны на гораздо большее число учеников. Разумеется, решение о закрытии или слиянии школ является, пожалуй, одним из самых непопулярных и болезненных для любого министра образования. Тем более надо учитывать, чтобы дети младшего возраста все же могли ходить в школу поблизости от дома. Но на гимназистов это требование уже не должно распространяться.
Во-вторых, школы Эстонии страдают от нехватки кадров. Частично это обусловлено как раз неупорядоченной сетью школ, которая приводит к „распылению“ кадров. Если, в крупной школе Таллинна на одного директора приходится порядка 100 педагогов в 1000 учеников, то в уездной школе может учиться от 20 до 30 учеников, а число педагогов будет колебаться от 3 до 5. Проблему усугубляет тот факт, что по сравнению с Европой в Эстонии больше всего педагогов пенсионного возраста (от 65 лет и старше). Всего таких учителей насчитывается по всей Эстонии 1815, что составляет 11%.
Нехватка учителей приводит к повышенной нагрузке (все чаще учителя работают на несколько школ), которая, конечно, отражается на размере заработной платы, но чаще всего приводит к быстрому выгоранию. Таким образом, для решения этой проблемы необходимо не только упорядочивать школьную сеть, но и вдохновлять молодых людей получать педагогическое образование и идти работать в школу. Очевидно, что переход на эстонский язык обучения сделает проблему нехватки педагогов еще более острой, так как не все педагоги смогут сдать экзамен на требуемую квалификацию.
В-третьих, для того, чтобы привлекать новые кадры и сохранить имеющихся педагогов в школе, необходимо разработать карьерную модель. В настоящий момент наличие магистерской степени у педагога не влияет на размер его заработной платы. Данная ситуация по мнению педагогов, которые больше времени и усилий вкладывали в свое образование, является несправедливой и требует пересмотра.
Кроме того, как выяснилось в последнее время, далеко не все самоуправления стремятся реально повышать заработную плату педагогам при помощи своих бюджетов. Например, вклад Таллинна в зарплаты учителей оказался гораздо меньше по сравнению с соседними самоуправлениями – Саку, Йыэляхтме, Кейла или Виймси. Там зарплаты выше на несколько сотен евро, чем в столице. При этом государство выделяет Таллинну субсидию, которая рассчитана на большее число учителей, чем те, кто реально работает в столичных школах – то есть остаются деньги, за счет которых можно было бы увеличить зарплаты.
В ближайшее время министр образования Кристина Каллас должна будет представить правительству развернутый план по реформированию школьной сети, развитию карьерного плана для учителей, нормированию их нагрузки. Эти меры в свою очередь должны также будут привести к повышению заработных плат. Очевидно, что без тесного и честного сотрудничества с местными самоуправлениями будет сложно добиться поставленных целей. Потому что является ненормальной ситуация, когда в некоторых городах и волостях учителя получают на руки меньше, чем было предусмотрено субсидией от государства.
Я думаю, что в интересах всего нашего общества, бастующих учителей, министров, учеников и их родителей прийти как можно скорее к компромиссу и восстановить нормальную работу школ и детских садов. Думаю, что это вызов не только для политиков, но и для гражданского общества – насколько мы готовы договариваться, слышать и слушать друг друга. Потому что на одних только требованиях и взаимных претензиях далеко не уедешь.
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