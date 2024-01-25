Первая трансгендерная спортсменка завоевала медаль на этапе Кубка мира

Риккомини родилась женщиной, но считает себя мужчиной, при этом соревнуется среди женщин. В финале этапа Кубка мира по парковой езде в Лаксе она набрала 60,46 балла, уступив лишь швейцарке Матильде Гремо и китаянке Эйлин Гу. Среди прочего, Риккомини также обошла олимпийскую чемпионку 2018 года Сару Хёффлин (Швейцария) и чемпионку мира 2017 года Тесс Ледё. Келли Сильдару все еще восстанавливается после травмы колена и не участвовала в Лааксе.

„Маленьким я бы не поверил, что смогу зайти так далеко“, — написала Риккомини в своем аккаунте в Instagram. „Я занял третье место в роли Джей, мальчика, который немного отличается от других участников, но похож на них самым лучшим образом. Соревноваться с лучшими в мире – это огромное счастье“.

„Я смог представить свое сообщество спортсменов, которое, к сожалению, выделяется на фоне остальных. Я вошел в историю не только для лыжников ЛГБТК+, я вошел в историю для всего сообщества ЛГБТК+ и спортсменов по всему миру“, - добавила она.

Риккомини участвует в соревнованиях FIS с 2019 года. Раньше на этапе КМ она в лучшем случае финишировала десятой.