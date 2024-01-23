В Ласнамяэ продолжается плановая уборка дворов. Смотрите, когда очередь вашего дома!

„Мы прилагаем все усилия для обеспечения доступности дворов в Ласнамяэ. Просим водителей внимательно следить за изменениями в организации дорожного движения, так как буквально несколько оставленных машин могут повлиять на качество уборки“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Работы проводятся по следующему графику:

24 января 2024

улица Катлери, 17, 19 и 25;

улица Вирби, 18 и 20;

улица Лойтсу, 6;

улица Паэ, 58, 84, 86 и 88;

улица Калевипоя, 15 и Калевипоя пыйк, 2.

25 января 2024

улица Пунане, 13, 25, 27;

улица Палласти, 34.

Информация по уборке снега высылается квартирным товариществам за два дня до проведения работ. Кроме того, график публикуется на домашней странице управы района Ласнамяэ, а также на странице в Facebook, где с ним может ознакомиться все желающие.

Дополнительная информация

Районная управа также напоминает владельцам частной собственности об их обязанности убирать снег. В Ласнамяэ большое количество внутриквартальных парковок и ведущих к ним дорог находится в частной собственности (как правило, в собственности квартирных товариществ). Кроме того, ряд автостоянок был предоставлен квартирным товариществам для самостоятельного использования. На таких парковках уборка снега осуществляется квартирным товариществом, подписавшим договор об аренде.

Также управа района Ласнамяэ напоминает, что ответственность за содержание и благоустройство объектов, находящихся в общем пользовании, несет собственник объекта, который также обязан обеспечить безопасность и чистоту в радиусе шести метров от объекта. Собственник или ответственный пользователь автотранспортного средства, препятствующего проведению работ по благоустройству, обязан проводить работы по благоустройству (в том числе по уборке снега и льда) в радиусе одного метра от своего автотранспортного средства.