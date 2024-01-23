Правда ли, что на видео показано, как военные начали вручать повестки украинцам, живущим в Варшаве?
В январе 2024 года в СМИ и Telegram-каналах распространился якобы снятый в польской столице ролик, на котором мужчина в военной форме передаёт бумагу в руки человека в гражданском и говорит, что тому необходимо явиться в украинский военкомат. Мы проверили, что в действительности происходит на видео.
Ролик длительностью около 30 секунд, судя по закадровому голосу, сняла говорящая по-украински женщина. В кадре — стоящий к ней спиной мужчина в красной куртке, напротив него человек в одежде камуфляжной расцветки что-то пишет на планшете, рядом припаркован автомобиль цвета хаки. „Смотрите, что происходит! ТЦК (украинский аналог военкоматов. — Прим. ред.) уже в Варшаве!“, — говорит женщина. Потребовав от дамы не снимать его, мужчина в военной одежде обращается к человеку, что стоит рядом: „Я прошу вас покинуть пределы Польши и явиться в ваш ТЦК [неразборчиво] по месту проживания“ — и вручает ему некий лист бумаги.Утром 10 января видео опубликовало в своём Telegram-канале украинское издание „Страна.ua“ (113 000 просмотров на момент написания этого разбора). В посте авторы обращают внимание на деталь: у попавшего в кадр автомобиля чёрные номера, какими в Украине пользуются военные. „Официальных подтверждений того, что повестки начали вручать за рубежом, не поступало. В соцсетях не исключают, что видео может быть чьей-то шуткой“, — подчёркивает „Страна.ua“.Вскоре заметки об этом видео появились в российских СМИ, о нём рассказали РИА „Новости“, „Вести“, Lenta.ru, „Московский комсомолец“, Regnum и другие издания. Распространяли ролик и Telegram-каналы, среди которых „Ne.Сахар“ (292 000 просмотров), „Наблюдатель“ (214 000), „Правдивости“ (204 000), Voblya (147 000), Rus_criminal (140 000), „Украина.ру“ (117 000) и „Z-News | Армия 🅉 18+ 🔥“ (109 000). Авторы большинства публикаций в этих источниках, в отличие от „Страны.ua“, не делают оговорки, что видео может быть постановочным.
В украиноязычных Telegram-каналах ролик начал распространяться ещё 9 января не позднее 16:30 по московскому времени, однако авторы этих постов сопровождали видео куда менее многословными подписями. Так, „Джокер“ (438 000 просмотров) обошёлся словами „ТЦК уже у Варшаві“ и улыбающимся смайликом, а „Труха⚡️Україна“ (1 млн просмотров) добавила к этим словам фразу „Батальон „Польша“, спи спокойно, это проверка связи“. Впрочем, уже спустя пару часов сеть Telegram-каналов „Часник“ опубликовала видео уже не со смеющимся, а с испуганным эмодзи и подписью „Теперь уже можно не убегать“ — такие записи появились в каналах „Часник🧄Львів“, „Часник🧄Миколаїв“ и „Часник🧄Кривий Ріг“.
Популярность видео в украиноязычном сегменте интернета легко объяснима в контексте закона об изменениях правил мобилизации, который был анонсирован в декабре 2023 года и сейчас рассматривается в Верховной раде. Уже не один месяц в украинском обществе идёт дискуссия о том, необходимо ли под угрозой санкций возвращать на родину и отправлять на фронт мужчин, находящихся за границей, и какие исключения должна предполагать эта мера в случае её введения. В опубликованном 21 декабря интервью, которое министр обороны Рустем Умеров дал изданиям Die Welt, Bild и Politico, глава украинского оборонного ведомства анонсировал возможную мобилизацию живущих за рубежом соотечественников. Вскоре представители министерства уточнили это заявление, отметив, что планов насильного призыва украинцев из других стран „на повестке дня нет“.
11 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Таллинне, заявил:
„Страну покинули как женщины, так и мужчины разного возраста, по разным причинам. Но речь шла о войне, никто не знал, что будет дальше. Люди пытались спасти свою жизнь. <…> Я не говорю о том, что кто-то должен быть на передовой, а кто-то не должен. Есть законы, но есть вопросы этики и морали. <…> Чтобы оплачивать работу одного военнослужащего, нужны от шести до восьми налогоплательщиков. Мы уважаем всех людей, которые работают, платят налоги и таким образом вносят вклад в защиту государства. Но если человек за границей, он мобилизационного возраста, он не на передовой и не платит налоги, покинул Украину с нарушением закона, то у нас возникают вопросы“.
Вирусное видео действительно снято в Варшаве, свидетельствуют результаты поиска с помощью сервиса Google Street View. Запечатлённые события разворачиваются в самом центре польской столицы, на парковке у здания Национальной оперы. Однако „Проверено“ не удалось найти в заявлениях украинских официальных лиц и сообщениях ответственных ведомств информацию о том, что представители ТЦК стали вручать повестки мужчинам из Украины, живущим за пределами страны.
Издание „Ґвара медiа“ отмечает, что решение вопросов, связанных с воинским учётом постоянно проживающих за границей граждан Украины, регламентирует специальное постановление правительства страны, принятое в декабре 2022 года. В этом документе, в частности, говорится, что зарубежные дипломатические представительства лишь информируют о начале призыва на срочную службу, а также передают данные о гражданах, вставших на консульский учёт, в соответствующие ТЦК и другие ведомства. Что касается действий посольств и консульств в военное время, то их задача обозначена как „способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину“. Как именно дипломаты должны и/или могут реализовать эту свою обязанность, в документе не уточняется.
Поскольку ролик стал вирусным в украиноязычном сегменте соцсетей, журналисты начали разыскивать человека в военной форме, который якобы выписал повестку живущему в Варшаве украинцу. Им оказался ветеран боевых действий в Донбассе, бывший спецназовец Павел Якимчук, который сейчас проходит реабилитацию в Польше после ранения. В интервью украинскому „Пятому каналу“ военный пояснил, что никакие повестки он не вручал, а стоящий рядом с ним на записи мужчина в красной куртке — его друг детства.
Ролик, по словам Якимчука, был снят 6 января, а его идею мужчина объясняет так:
„Задумка была напугать людей, выехавших [из Украины] незаконно. Единственное, я не мог же на видео говорить, кому оно адресуется, потому что было бы точно понятно, что это фейк. Задумка была напугать людей, выехавших незаконно, чтобы они не ходили и не думали, что раз „убежали“ за границу благодаря коррупции, то они уже могут чувствовать себя в безопасности. Нет, не могут. Стоять! Ходи и оглядывайся!“
Таким образом, некоторые украинские, а вслед за ними многочисленные российские медиа распространили фейковое видео, снабдив его неверными подписями. Служить доказательством того, что за пределами Украины граждан этой страны стали призывать в армию, ролик не может. Срежиссировавший видео и сыгравший в нём главную роль украинский ветеран, хоть и частично поддерживает такую инициативу, не вручал повестку переехавшему в Польшу соотечественнику.
Итог: Фейк