Правда ли, что на видео показано, как военные начали вручать повестки украинцам, живущим в Варшаве?

Ролик длительностью около 30 секунд, судя по закадровому голосу, сняла говорящая по-украински женщина. В кадре — стоящий к ней спиной мужчина в красной куртке, напротив него человек в одежде камуфляжной расцветки что-то пишет на планшете, рядом припаркован автомобиль цвета хаки. „Смотрите, что происходит! ТЦК (украинский аналог военкоматов. — Прим. ред.) уже в Варшаве!“, — говорит женщина. Потребовав от дамы не снимать его, мужчина в военной одежде обращается к человеку, что стоит рядом: „Я прошу вас покинуть пределы Польши и явиться в ваш ТЦК [неразборчиво] по месту проживания“ — и вручает ему некий лист бумаги.Утром 10 января видео опубликовало в своём Telegram-канале украинское издание „Страна.ua“ (113 000 просмотров на момент написания этого разбора). В посте авторы обращают внимание на деталь: у попавшего в кадр автомобиля чёрные номера, какими в Украине пользуются военные. „Официальных подтверждений того, что повестки начали вручать за рубежом, не поступало. В соцсетях не исключают, что видео может быть чьей-то шуткой“, — подчёркивает „Страна.ua“.Вскоре заметки об этом видео появились в российских СМИ, о нём рассказали РИА „Новости“, „Вести“, Lenta.ru, „Московский комсомолец“, Regnum и другие издания. Распространяли ролик и Telegram-каналы, среди которых „Ne.Сахар“ (292 000 просмотров), „Наблюдатель“ (214 000), „Правдивости“ (204 000), Voblya (147 000), Rus_criminal (140 000), „Украина.ру“ (117 000) и „Z-News | Армия 🅉 18+ 🔥“ (109 000). Авторы большинства публикаций в этих источниках, в отличие от „Страны.ua“, не делают оговорки, что видео может быть постановочным.