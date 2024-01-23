ПОДКАСТ | Максим Кац в Таллинне: ни один российский политик не скажет, что он отдаст Крым. Даже либерал

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Максим Кац в понедельник выступал в Центре русской культуры. В зале он записал ролик про кота Твикса и гражданское общество. Ответил на вопросы и сыграл спектакль про историю современной России. „В России, конечно, я бы не выступал над серпом и молотом. Здесь - это исторический артефакт, в России таких немного встретишь. В РКЦ много архитектурных излишеств. Это историческое место, а не современный символ. В России же это не историческое наследие, а часть сегодняшнего дня. Это воспринималось бы как идеология, которая была, но она не осуждена, как здесь“, - начал Кац в подкасте.

Одной из тем на выступлении была вероятность нападения России на Эстонию. Максим Кац считает, что сейчас это маловероятно. „Во-первых, у Путина нет армии. Какая есть, она вся занята и намного слабее, чем в начале 2022 года. Во-вторых, он понял, что в войне нет ничего хорошего. Он сильно на этом обжёгся. Конечно, нападения исключать нельзя, но вероятность намного меньше, чем в начале 2022 года“, - сказал он.

В Таллинне Кац записывал ролик про кота Твикса и гражданское общество. Речь пошла и об очередях за выдвижение в кандидаты на президентские выборы Бориса Надеждина. Сегодня же его штаб заявил, что они собрали 100 000 необходимых для этого подписей. „Это ошибочное заявление, они не собрали 100 тысяч, - утверждает Кац. - Там есть ограничения, что из одного региона можно подавать только 2500 подписей, а из крупных городов собрали намного больше. Хорошо, если у них есть 70 тысяч подписей. Проблема в том, что люди сейчас могут перестать идти давать подписи“.

„Процесс вокруг Надеждина - пробуждение российского общества, - продолжил он. - Сейчас запрещено протестовать против войны, тебя посадят. А оставлять подпись за кандидата, который против войны и против Путина - это законно. Это трудно запретить. Люди выражают свой протест, выстраиваясь в огромные очереди. За всю историю правления Путина никогда не было ничего подобного на президентских выборах.