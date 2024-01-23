ПОДКАСТ | Максим Кац в Таллинне: ни один российский политик не скажет, что он отдаст Крым. Даже либерал(16)
Российский политик и видеоблогер Максим Кац в подкасте RusDelfi рассказал, что сейчас происходит процесс пробуждения российского общества и почему даже либеральные политики не будут сразу возвращать Крым Украине.
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Максим Кац в понедельник выступал в Центре русской культуры. В зале он записал ролик про кота Твикса и гражданское общество. Ответил на вопросы и сыграл спектакль про историю современной России. „В России, конечно, я бы не выступал над серпом и молотом. Здесь - это исторический артефакт, в России таких немного встретишь. В РКЦ много архитектурных излишеств. Это историческое место, а не современный символ. В России же это не историческое наследие, а часть сегодняшнего дня. Это воспринималось бы как идеология, которая была, но она не осуждена, как здесь“, - начал Кац в подкасте.
Одной из тем на выступлении была вероятность нападения России на Эстонию. Максим Кац считает, что сейчас это маловероятно. „Во-первых, у Путина нет армии. Какая есть, она вся занята и намного слабее, чем в начале 2022 года. Во-вторых, он понял, что в войне нет ничего хорошего. Он сильно на этом обжёгся. Конечно, нападения исключать нельзя, но вероятность намного меньше, чем в начале 2022 года“, - сказал он.
В Таллинне Кац записывал ролик про кота Твикса и гражданское общество. Речь пошла и об очередях за выдвижение в кандидаты на президентские выборы Бориса Надеждина. Сегодня же его штаб заявил, что они собрали 100 000 необходимых для этого подписей. „Это ошибочное заявление, они не собрали 100 тысяч, - утверждает Кац. - Там есть ограничения, что из одного региона можно подавать только 2500 подписей, а из крупных городов собрали намного больше. Хорошо, если у них есть 70 тысяч подписей. Проблема в том, что люди сейчас могут перестать идти давать подписи“.
„Процесс вокруг Надеждина - пробуждение российского общества, - продолжил он. - Сейчас запрещено протестовать против войны, тебя посадят. А оставлять подпись за кандидата, который против войны и против Путина - это законно. Это трудно запретить. Люди выражают свой протест, выстраиваясь в огромные очереди. За всю историю правления Путина никогда не было ничего подобного на президентских выборах.
Люди в России не понимают эту войну, не поддерживают эту войну. Когда появляется легальная возможность высказаться против - они это делают. В данный момент - это очереди к Борису Надеждину“. Максим не стал комментировать, общается ли он с Борисом Надеждиным. „Свои контакты с российскими политиками я не комментирую. Я ведь иноагент, враг государства, преступник“.
Борис Надеждин - либеральный политик. Он в российской политике с 90-х годов. Он сейчас заявляет о явной антивоенной позиции, он сразу сказал, что за окончание „СВО“. Он говорит, что нужно возвращаться к западной ориентации России.
Считает ли он, что Крым нужно вернуть Украине? „Ни один российский политик не скажет, что он отдаст Крым. Такого не будет. В России другие реалии. В Крыму живет 2 млн человек, надо бы у них спросить, чего они хотят. Далеко не все российские политики согласятся, что сразу нужно отдать Крым. Это вопрос долгих переговоров“, - подчеркнул Кац.
Однако высока вероятность, что Надеждина снимут и он не будет допущен до выборов. На этот вариант развития событий у Каца тоже есть план. „Есть еще с кем поговорить, есть и другие кандидаты. Дело в том, куда канализируется желание легально протестовать против нынешней власти. Оно канализируется в зарегистрированного кандидата. Если будут совсем одни упыри, то может быть голосование против всех. Сейчас мы видим, что в российском обществе есть потенциал, может, Путина получится прокатить“.
Также политик надеется, что Надеждин согласовывал свою кандидатуру в администрации президента России. Тогда он будет в бюллетенях на выборах в марте. „Мне все равно, на самом деле. Речь не идет о том, чтобы его избрать и им будут управлять из администрации, тогда он точно всех пошлет. Могут сложиться так обстоятельства, что он станет президентом. Не думаю, что на этих выборах. Могут состояться другие выборы, и он может стать президентом“, - сказал Кац в подкасте.
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