В муниципальной школе в Кохтла-Ярве бастует 70% учителей. Школьная жизнь не остановилась

Директор школы Светлана Владимирова рассказала RusDelfi, что изменений в расписании нет, но перед классом стоит не учитель, а взрослый, которого ей удалось найти. Это и работники школы: библиотекарь, сама директор, завуч, секретарь, специалист поддержки, лаборанты, завхоз, а также откликнувшиеся родители. „Мы обратились к родителям, и порядка восьми человек нас поддержали, даже больше на сегодняшний день“, - рассказала Владимирова.

„Сказать, что это полноценный урок, нельзя, - продолжила директор. - Учителя бастуют, подготовку к уроку они не проводили, заданий не оставляли. Мы смотрим, что дети делали до этого и предлагаем задания. Но главное, что дети под присмотром, и даже есть развивающая деятельность. Это могут быть и просмотры фильмов, но могут быть и уроки, если кто-то из замещающих взрослых оказался готов к ним“.

По словам Светланы Владимировой, для детей ничего не поменялось. Только то, что они видят перед собой разных учителей вместо привычных для них. А для родителей, например, и для других работников школы, считает директор, это прекрасная возможность взглянуть на труд педагога и понять, насколько он недооценен, понять, почему учителя бастуют, почему они хотят лучших условий труда.

В Кохтла-Ярве бастуют и другие муниципальные школы, но в них количество оставшихся работать учителей больше. Бастующих в них от шести до пятнадцати человек. Две муниципальные школы совсем не бастуют.

„Я могу предположить, что у нас так получилось, потому что в школе царит дружелюбная, открытая, конструктивная рабочая среда, - объясняет ситуацию Владимирова. - Никто никого не заставлял участвовать, но и не мешал. У нас разнообразный коллектив: много и эстонцев, и русских, много двуязычных, есть молодежь, есть те, кто приехал из разных регионов Эстонии. Возможно, еще и поэтому получается открытый диалог. Педагоги видят поддержку со стороны руководства, я готова организовать деятельность в школе без них на время забастовки“.