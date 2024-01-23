В секторе Газа погибли более 20 израильских солдат. Это самые большие потери Израиля с начала операции

Точное число погибших пока неизвестно. Представитель ЦАХАЛ адмирал Даниэль Хагари сообщил о 21-м военном, ряд израильских источников пишет, что погибли 24 человека.

Как именно это произошло, пока тоже уточняется.

„Мы пока изучаем обстоятельства случившегося и расследуем причины взрывов“, — сказал Хагари.

По промежуточной версии Армии обороны Израиля, военные находились в двух зданиях, где заложили взрывные устройства для их разрушения. Однако устройства сдетонировали раньше, чем солдаты успели оттуда выйти.

Предположительно, здания попали под гранатометный огонь боевиков.

Также сообщается, что на том же пятачке был обстрелян израильский танк, и, возможно, часть жертв – экипаж танка.

Президент Израиля Ицхак Херцог заявил, что Израиль переживает „невыносимо тяжелое утро“.

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что эти смерти еще больше подтолкнут Израиль к достижению его боевых целей.

Ситуация на поле боя

Инцидент произошел на фоне продвижения израильской армии вглубь сектора при огневой поддержке с воздуха, земли и с моря.

Во вторник израильское командование заявило, что ЦАХАЛ завершил окружение города Хан-Юнис, чему предшествовали несколько дней ожесточенных боев.

Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, заявляет, что за последние сутки по всему сектору погибли 195 палестинцев, более 350 ранены. Проверить независимо эти данные невозможно.

Ранее палестинское отделение Красного Полумесяца сообщило, что израильская артиллерия нанесла удар по офису организации, который располагается южнее Хан-Юниса. Во время обстрела в здании якобы укрывались мирные палестинцы, некоторые получили ранения. Подтверждения этой информации тоже пока нет.

В настоящий момент войска ЦАХАЛ продвигаются к прибрежному району аль-Маваси, который ранее израильтяне объявили безопасной зоной.

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