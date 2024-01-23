МНЕНИЕ | Скорые темпы перехода на эстонский язык не способствуют качеству образования(4)
Учитывая, что уровень знаний сегодняшних школьников оставляет желать лучше, предположения, что замена профессионалов с опытом работы на кадры без всякого педагогического представления о работе с детьми улучшит образовательный климат, являются верхом безответственности и легкомыслия. Представьте себе , что такое произошло бы в медицинской сфере или в авиационной промышленности. Хотели бы вы доверить свою жизнь врачу-любителю или лететь на самолёте, которым управляет необученный пилот? Так почему же мы доверяем судьбу образования образования наших детей некомпетентным людям? - пишет Леонид Кейс.
Приведёт ли скорый и не до конца продуманный план перехода на эстонский язык обучения в детсадах и школах к интеграции русскоязычных детей в эстонское культурное и ценностное пространство страны? Каким образом проводимая реформа окажет влияние на качество получаемых детьми знаний, каковы будут результаты проводимых изменений на практике и будут ли иметь конкурентные преимущества в будущем русскоязычные первопроходцы новой концепции государства? Давайте попробуем разобраться.
В последние годы мы часто слышали из уст политических деятелей лозунги о необходимости интеграции русскоязычного населения в эстонское общество. Очень много обсуждалось предложений и методов для успешной реализации данного плана. Вне всяких сомнений, качественное образование на государственном языке является хорошим базисом для конкуренции на рынке труда. Однако крайне важно, учитывая национальные особенности страны, где приблизительно треть населения составляют русскоязычные жители, совершать данный переход подготовленно и плавно.
Учитывая, что уровень знаний сегодняшних школьников оставляет желать лучше, предположения, что замена профессионалов с опытом работы на кадры без всякого педагогического представления о работе с детьми улучшит образовательный климат, являются верхом безответственности и легкомыслия. Представьте себе , что такое произошло бы в медицинской сфере или в авиационной промышленности. Хотели бы вы доверить свою жизнь врачу-любителю или лететь на самолёте, которым управляет необученный пилот? Так почему же мы доверяем судьбу образования образования наших детей некомпетентным людям? От любого непоследовательного или неверного решения, будет зависеть судьба маленьких жителей, которые в будущем будут составлять костяк нашей страны.
Безусловно, также жертвами данных реформ являются и педагоги, проводящие занятия пока на русском языке. Ситуация такова, что педагоги детских садов в случае отсутствия у них к следующему учебному году нужной для работы языковой категории С1 могут лишиться своей должности как профнепригодные, несмотря на наличие высшего педагогического образования и многолетнего опыта работы, без выплаты выходного пособия и различного рода субсидий, как это предусмотрено, например, при сокращении на других предприятиях или департаментах. Решение не выплачивать педагогам выходные пособия, на мой взгляд, объясняется просто: зачем выделять из бюджета дополнительные средства, если одним несложным дополнением в законе, можно отнять у этим специалистов базовые компенсации.
Своими действиями, правительство просто „даёт пинок“ большому количеству граждан своей страны. Непродуманная система заставляет задумываться о перспективах профессии педагога, которая стремительно девальвируется в нашей стране. Многие педагоги будут вынуждены сменить род деятельности, так как выучить и сдать государственный язык на категорию С1 за столь короткое время практически невозможно.
В будущем, их могут снова взять обратно на работу, но уже на должность ассистента педагога с понижением заработной платы и увеличением обязанностей. Такое решение унижает педагога с многолетним стажем, ведь он вдруг он станет помощником у неопытного воспитателя, не знающего основ и особенностей педагогики, но зато являющегося носителем эстонского языка или человеком, владеющим им в требуемой мере.
Стоит отметить, что правительство и муниципальные власти действительно выделяют большие средства на поддержку педагогов в период перехода на эстонский язык обучения: были организованы дополнительные курсы по подготовке к сдаче на категорию С1, будут внедряться различные методики по интеграции русскоязычных педагогов в эстонские школы, поступали даже предложения о сохранении учителям заработной платы в случае их понижения до работы ассистентом. Однако, на мой взгляд, подобного рода инициативы работают крайне неэффективно, либо вовсе не одобряются.
На мой взгляд, решение проводить данную реформу в ускоренном режиме не способствует укреплению качества образования и консолидации нашего общества в целом. Выявлено большое количество недочётов при реализации данного перехода, кроме того никак не учитывается статистика, говорящая о нехватке нужных специалистов для плавной и продуманной реализации поставленных целей. И самое главное, при таких вводных, нашу сферу образования неминуемо ждёт рецессия, чего никак не хотят признавать наши парламентарии.
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