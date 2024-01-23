МНЕНИЕ | Скорые темпы перехода на эстонский язык не способствуют качеству образования

Приведёт ли скорый и не до конца продуманный план перехода на эстонский язык обучения в детсадах и школах к интеграции русскоязычных детей в эстонское культурное и ценностное пространство страны? Каким образом проводимая реформа окажет влияние на качество получаемых детьми знаний, каковы будут результаты проводимых изменений на практике и будут ли иметь конкурентные преимущества в будущем русскоязычные первопроходцы новой концепции государства? Давайте попробуем разобраться.

В последние годы мы часто слышали из уст политических деятелей лозунги о необходимости интеграции русскоязычного населения в эстонское общество. Очень много обсуждалось предложений и методов для успешной реализации данного плана. Вне всяких сомнений, качественное образование на государственном языке является хорошим базисом для конкуренции на рынке труда. Однако крайне важно, учитывая национальные особенности страны, где приблизительно треть населения составляют русскоязычные жители, совершать данный переход подготовленно и плавно.

Учитывая, что уровень знаний сегодняшних школьников оставляет желать лучше, предположения, что замена профессионалов с опытом работы на кадры без всякого педагогического представления о работе с детьми улучшит образовательный климат, являются верхом безответственности и легкомыслия. Представьте себе , что такое произошло бы в медицинской сфере или в авиационной промышленности. Хотели бы вы доверить свою жизнь врачу-любителю или лететь на самолёте, которым управляет необученный пилот? Так почему же мы доверяем судьбу образования образования наших детей некомпетентным людям? От любого непоследовательного или неверного решения, будет зависеть судьба маленьких жителей, которые в будущем будут составлять костяк нашей страны.