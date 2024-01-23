Как Россия становится сырьевым придатком Китая

То, что буквально каждый третий импортный товар поступает в Россию из Китая, делает союз двух стран, который они называют „дружбой без границ“, не очень равным. Особенно если учесть, что Россия закупает в Китае товары, которые в условиях санкций ей трудно получить где-то еще.

Если до войны на Европейский Союз приходилось более трети российской внешней торговли, то в январе - сентябре 2023 года его доля, по данным российской таможни (после начала войны их публикация ограничена), опустилась до 16%. Доля Китая увеличилась с 18% до 32%, подсчитал Институт экономической политики Гайдара. При этом Россия для Китая значимым партнером не стала. $240 млрд - это лишь 4% всей китайской внешней торговли. Примерно в том же объеме Китай торгует, например, с Австралией, с которой у него не такие теплые отношения.

В начале 2022 года, до начала полномасштабной войны в Украине, Китай и Россия подписали дорожную карту, которая предполагала, что их взаимный товарооборот достигнет $200 млрд лишь по итогам 2024 года. На этом фоне прошлогодний результат может казаться большим достижением - и российские власти не стесняются преподносить его именно так. Но вряд ли предполагалось, что рост товарооборота с Китаем будет обеспечен разрывом РФ с прежним крупнейшим торговым партнером - Европой. А произошло именно это.

В 2023 году товарооборот России и Китая установил исторический рекорд. Согласно данным китайской таможни, он превысил $240 млрд. По сравнению с 2022 годом, который тоже был рекордным (как, впрочем, и 2021-й), рост превысил 26%. Экспорт Китая в Россию за год увеличился на 47% (до $111 млрд), импорт из России - почти на 13% ($129 млрд). Ни с одним другим торговым партером Китай не наращивает товарооборот так стремительно. С ключевым партнером, США, Китай товарооборот напротив снизил - без малого на 12%, до $664 млрд. И в целом динамика китайской внешней торговли в 2023 году ушла в минус на 5%, составив в итоге $5,94 трлн.

СМИ уделяют много внимания тому, что российский рынок наводнили китайские автомобили. И это правда. В 2023 году на него официально вышли 19 новых брендов из Китая, а всего их 29, подсчитала ассоциация „Российские автомобильные дилеры“. Но важнее то, что Китай перевооружает российскую промышленность. Из данных российской таможни, изученных Financial Times, следует, что доля китайских станков с ЧПУ (числовым программным управлением) в общем объеме российского импорта в июле 2023 года (данных по другим месяцам нет) составила 57% - против 12% до начала войны. Эти станки нужны в том числе российскому военно-промышленному комплексу. с

Китай дешево покупает российский газ

Российский экспорт в Китай при этом остается почти исключительно сырьевым: Китай рад покупать нефть и газ, пока его устраивают цены. Например, за тысячу кубометров российского газа Китай в 2022 году платил менее $300, в то время как Европа и Турция - почти $1 тысячу, оценило агентство Bloomberg. В 2023 году разница, согласно подсчетам Bloomberg, хоть и сократилась, но все равно осталась значительной: около $500 против тех же $300.

Россия хотела бы нарастить объемы поставок нефти и газа в Китай еще больше, однако „друзья без границ“ не торопятся ей в этом помогать. „Трубопроводные поставки в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень объемов, которые у нас были на экспорт в Европу“, - обещал в прошлом году глава „Газпрома“ Алексей Миллер. Но чтобы это произошло, должен быть построен газопровод „Сила Сибири - 2“. Меморандум Россия и КНР подписали еще в 2006 году, но финального соглашения все еще нет. Китай не хочет ставить себя в зависимость от поставок по трубам, которые в случае чего легко перекрыть, поэтому в своей стратегии энергетической безопасности ключевую роль отводит СПГ, объясняют эксперты, опрошенные Bloomberg.

Помимо этого, усиление зависимости России от Китая проявляется в быстрой юанизации ее экономики. Три четверти российского-китайской торговли и 25% российского товарооборота с другими партнерами обслуживаются в китайских юанях. На расчеты в юанях с Россией частично перешла и Индия. С прошлого года юани составляют основу ликвидной части российского Фонда национального благосостояния. Еще в 2020 году она состояла в основном из долларов и евро, а теперь это юани (60%) и золото (40%). Россия - единственная страна в мире, которая использует юань как основную резервную валюту. Притом что он даже не является свободно конвертируемым - курс ежедневно устанавливают китайские власти.

В дальнейшем зависимость России от Китая будет возрастать, и Китай может использовать это в своих интересах, предсказывает директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. „Например, Китай хочет иметь в Арктике военную базу и вообще быть более представленным в этом регионе... Кремль будет выполнять то, что ему скажет Пекин, - говорит эксперт. - Другое дело, что Китай это будет делать внешне очень уважительно“.

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