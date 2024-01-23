Тренер Ефимовой: Условия плавания и зарплат в Эстонии сильно отстают

„Вам просто нужно больше узнавать самому. Если бы я не ездил за границу, не читал книг и не искал информацию в интернете, у меня не было бы знаний, которые я бы мог очень легко передавать“, — убежден Хейн.

Быть тренером Энели, безусловно, большой вызов, но Хейн уверен в себе и говорит, что Энели стабильно развивается и уже совершила исторические заплывы, и поэтому он не волнуется. Чтобы не только обучать талантливых спортсменов, но и развивать себя, все равно необходимо постоянно обновлять свои знания.

„Как тренер я вижу, что для знакомства со спортсменом и его семьей требуется много времени. Чтобы я на 100% знал, как эта семья ведет себя в определенных ситуациях и т. д.“, — добавляет Хейн и отмечает, что в наши дни быть тренером несовершеннолетних непросто.

Хейн благодарен родителям спортсменки за хорошее сотрудничество, но отмечает, что была проделана большая работа по укреплению взаимного доверия. „К счастью, мои спортсмены, а также Энели были со мной и росли вместе со мной с самого раннего детства, и я также прошел весь этот путь с их родителями. Это также одна из причин, почему я не беру в свои группы новых спортсменов“.

Ефимовой было всего 12 лет, когда она начала тренироваться под руководством Хейна, которому на тот момент было 28 лет. „Для молодого тренера тренировать несовершеннолетнюю девочку - сложный процесс. Мне приходится думать о том, что говорить и делать, чтобы не навредить“, — говорит он.

С самого начала подкаста становится ясно, что Хейн - конкретный и нацеленный на результат человек с четкой целью в голове. „Немного истории уже сделано, у Энели в руках золотая медаль чемпионата Европы, но все главные медали еще впереди. Скорее, эти медали - мои цели“.

Самым большим достижением Ефимовой под руководством Хейна является золотая медаль чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом на короткой воде. В подкасте Хейн рассказывает подробнее о том, как начался его тренерский путь с Энели Ефимовой, как выглядят будни тренера по плаванию и спортсменки и какие мысли на будущее у молодого тренера и талантливой пловчихи Ефимовой.

Обычные тренировочные дни у Ефимовой проходят практически в одном и том же ритме. „В 6 часов утра мы прыгаем в воду в Калеве и в зависимости от сезона плаваем 1,5-2 часа, а тренировка заканчивается не позднее 8 часов. Большую часть времени я отвожу Энели в школу, где она ест и учиться. Когда школа заканчивается, она возвращается в Калев, и в зависимости от дня здесь проходит пилатес, тренировки в тренажерном зале или просто общая фитнес-тренировка, которая длится 1-1,5 часа. Затем мы снова идем плавать. Мы находимся в воде два часа, а домой он возвращается в 8 вечера“.

На данный момент идет большая подготовка к Олимпиаде в Париже, ведь до старта 100-метровой дистанции брассом Ефимовой осталось всего 28 недель.

По словам Хейна, Олимпиада будет считаться успешной, если Энели побьет свой личный рекорд. „В этом смысле плавать легко, у нас есть конкретное время. Если в полуфинале или финале ты плывешь с личным рекордом, мы не можем требовать большего. Это рекорд Эстонии, лучший результат всех времен для ее возраста. Вот за чем мы гонимся. Если она проплывет с рекордом Эстонии в финале и будет седьмой, я могу грустить или злиться, но мы должны быть счастливы, потому что она выжала из себя максимум. Моя работа направлена на достижение этих результатов“.

Пока молодая пловчиха готовится к Олимпийским играм, она также спокойно размышляет о поступлении в университет, до которого еще 1,5 года, но, по ее словам, она уже приняла четкое решение. Она планирует поступить в Университет штата Северная Каролина в США. „Не секрет, что мы с ней не сходимся во мнении по поводу поступления в университет, чисто с точки зрения плавания. Там, конечно, очень хорошие тренеры и совместная работа может получиться, но на ее уровне у нее был бы выбор из тренеров номер 1 в мире“, — говорит Хейн, добавляя, что он и Энели обсудят этот вопрос после Олимпийских игр.

Хейн четко видит свое будущее за границей, условия плавания и зарплата в Эстонии сильно отстают. „В общей сложности есть 15-20 тренеров клубов и национальных сборных, с которыми я смог общаться благодаря Энели. Сегодня мне очень легко позвонить и поехать, например, в сборную Швеции на пару недель, чтобы набраться знаний. Мой план - начать в Европе и обязательно поехать в США, в какой-нибудь университет и т.д.“, — рассказал Хейн.

„В Эстонии денег мало. Когда мы говорим о зарплатах наших шведских или голландских коллег того же возраста, то они в 4-5 раз выше. В этот момент понимаешь, что в Эстонии невозможно заниматься плаванием на высоком уровне“, — говорит Хейн.

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