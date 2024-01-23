Легендарный Луиджи Рива, который даже после смерти остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Италии

Рождаешься в конце Второй мировой в стране, которая сама немного офигевает от того, что происходит - и ещё сильнее офигеет от ситуации в экономике после войны.

В 8 лет теряешь отца - он пошёл на завод, потому что там можно заработать на чуть больший кусок хлеба с маслом, чем на предыдущих работах парикмахера и портного. Отцу прилетает в живот оторвавшийся кусок станка, ты - наполовину сирота.

Матери приходится устраиваться на работу, тобой и сестрой ей некогда заниматься, тебя отправляют к монахам в прямом смысле - начинаешь учиться в католическом колледже для бедных, так хоть что-то можно сэкономить на тебе. Хлеб получаешь только когда помолился, сбегаешь - тебя возвращают, и так раз за разом.

В 15 лет решаешь, что с тебя хватит, сбегаешь насовсем, к старшей сестре, там можно быть помощником механика - хоть чуть-чуть, но ближе к твоему кумиру Фанхио. А главное - к деньгам. Начинаешь немного играть в футбол по выходным - и внезапно становится ясно, что у тебя удивительный талант забивать.

Приглашают на просмотр в „Интер“ - и ты не производишь там должного впечатления. Начинаешь играть в Серии С, подписав свой первый контракт в 18 лет - и твоя мать умирает от рака. Ты - полный сирота.

Несмотря на провал в „Интере“ тебя зовут в „Болонью“, накануне сезона 1963-64, который закончится её чемпионством, но твой сраный клуб не отпускает тебя туда, а спихивает в глушь на юге страны, потому что там предложение чуть выгоднее. Ок, „Кальяри“ так „Кальяри“.

Переезжаешь, играешь, забиваешь, уже через 2 года дебютируешь в сборной, кажется, что ты, самый яркий молодой бомбардир страны, обязан ехать на чемпионат мира в Англию, но тренер считает иначе, за матчами смотришь со стороны.