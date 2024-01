Легендарный Луиджи Рива, который даже после смерти остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Италии

Ничего, будут ещё фильмы, тогда и узнают. Гай Ричи собрал бы о тебе бодрый клип на пару минут даже на основе этого наколеночного текста, что-то в духе памятного Take It To The Next Level, но хочется верить в какого-нибудь сардинского Соррентино или Торнаторе - лишь бы не Летиция Ламартире, что склепала для Нетфликса подделку о Баджо пару лет назад. Том самом Баджо, которого ты, менеджер сборной, утешал после сами-знаете-какого-пенальти. И по служебным обязанностям, и, как кажется, потому что знал о боли очень много.