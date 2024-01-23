Глава МИД Литвы: „Ни у кого нет графика безумия России“

Прибывший в Брюссель на встречу министров иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что страны Балтии также пытаются привлечь внимание своих союзников к угрозе, исходящей от России.

„Это также служит политическим посланием, — сказал глава МИД Литвы журналистам в понедельник. — Мы, конечно, чувствуем, что война рядом с нами, и понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она пойдет дальше. А затем и страны Балтии, которые будут следующими“.

„Так что это не недоверие (к союзникам на Западе — BNS), а подготовка к тому, что может произойти“, — добавил он.

На прошлой неделе страны Балтии подписали соглашение о создании общей линии обороны на границах с Россией и Беларусью, состоящей из мер противодействия передвижению потенциального противника.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии также подписали соглашение о совместном развитии высокомобильных артиллерийских систем HIMARS.

Ландсбергис подчеркнул, что страны региона не могут терять время на подготовку к возможной агрессии, поскольку время очень ограничено.

„Если Россия не будет остановлена, мы будем теми, кто продолжит останавливать Россию“, — сказал он.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Борис Писториус заявил, что Россия сможет восстановить утраченный потенциал и напасть на НАТО в течение пяти-восьми лет. Литовский министр не стал делать никаких прогнозов относительно действий Кремля.

Прибывший в Брюссель на встречу министров иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что страны Балтии также пытаются привлечь внимание своих союзников к угрозе, исходящей от России.

„Это также служит политическим посланием, — сказал глава МИД Литвы журналистам в понедельник. — Мы, конечно, чувствуем, что война рядом с нами, и понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она пойдет дальше. А затем и страны Балтии, которые будут следующими“.

„Так что это не недоверие (к союзникам на Западе — BNS), а подготовка к тому, что может произойти“, — добавил он.