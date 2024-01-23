У Трампа остался последний конкурент в борьбе за номинацию от Республиканской партии. Кто такая Никки Хейли и каковы ее шансы обойти его?

„В какой-то момент нас было 14, участников этой кампании. Но сегодня официально начинается гонка на двоих – я и Трамп“, - написала Хейли в одном из мейлов, с которыми ознакомился корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.

В январе стартовал марафон праймериз и кокусов – процесса, в ходе которого американские штат один за другим выбирают кандидата в президенты США.

Первое голосование среди республиканцев традиционно прошло в Айове, и Дональд Трамп сразу же вырвался в лидеры гонки. Никки Хейли заняла в этом штате третье место, уступив чуть более 2% голосов Десантису.

Но теперь между Хейли и Трампом нет никого, кто мог бы оттянуть на себя голоса избирателей.

Вторым в этот вторник будет голосовать Нью-Гемпшир, и по результатам в этом штате во многом станет ясно, как дальше пойдет гонка за республиканскую номинацию.

Кто такая Никки Хейли? И есть ли у нее шансы победить Трампа?

Политический путь Никки Хейли

Никки Хейли – первая не белая женщина и пятая за всю историю страны, претендующая на пост президента США.

Ей 52 года. Она родилась в 1972 году в штате Южная Каролина в семье индийских иммигрантов-сикхов. Считает себя христианкой, но из уважения к религии родителей посещает сикхские церемонии.

C 2005 по 2010 года Хейли занимала кресло в Палате представителей Южной Каролины, а в 2011 году стала губернатором штата и пробыла на этом посту до 2017-го.

В январе 2017-го Дональд Трамп, только что занявший пост президента США, назначил ее постоянным представителем страны в ООН — несмотря на то, что Хейли много критиковала его и не поддерживала его кандидатуру на выборах.

В ООН она запомнилась жесткой риторикой в адрес России и Ирана, и продвижением санкций в отношении этих двух стран.

При ней США вышли из Совета ООН по правам человека. Конечно, это было решение Белого дома, а нее собственное, но она сыграла в нем важную роль.