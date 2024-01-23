У Трампа остался последний конкурент в борьбе за номинацию от Республиканской партии. Кто такая Никки Хейли и каковы ее шансы обойти его?(3)
После того как в воскресенье губернатор Флориды Рон Десантис снялся с гонки за номинацию Республиканской партии на пост президента США, единственным конкурентом Дональда Трампа во внутрипартийной борьбе осталась Никки Хейли – бывший губернатор Южной Каролины и постпред США в ООН, пишет русская служба Би-би-си.
„В какой-то момент нас было 14, участников этой кампании. Но сегодня официально начинается гонка на двоих – я и Трамп“, - написала Хейли в одном из мейлов, с которыми ознакомился корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.
В январе стартовал марафон праймериз и кокусов – процесса, в ходе которого американские штат один за другим выбирают кандидата в президенты США.
Первое голосование среди республиканцев традиционно прошло в Айове, и Дональд Трамп сразу же вырвался в лидеры гонки. Никки Хейли заняла в этом штате третье место, уступив чуть более 2% голосов Десантису.
Но теперь между Хейли и Трампом нет никого, кто мог бы оттянуть на себя голоса избирателей.
Вторым в этот вторник будет голосовать Нью-Гемпшир, и по результатам в этом штате во многом станет ясно, как дальше пойдет гонка за республиканскую номинацию.
Кто такая Никки Хейли? И есть ли у нее шансы победить Трампа?
Политический путь Никки Хейли
Никки Хейли – первая не белая женщина и пятая за всю историю страны, претендующая на пост президента США.
Ей 52 года. Она родилась в 1972 году в штате Южная Каролина в семье индийских иммигрантов-сикхов. Считает себя христианкой, но из уважения к религии родителей посещает сикхские церемонии.
C 2005 по 2010 года Хейли занимала кресло в Палате представителей Южной Каролины, а в 2011 году стала губернатором штата и пробыла на этом посту до 2017-го.
В январе 2017-го Дональд Трамп, только что занявший пост президента США, назначил ее постоянным представителем страны в ООН — несмотря на то, что Хейли много критиковала его и не поддерживала его кандидатуру на выборах.
В ООН она запомнилась жесткой риторикой в адрес России и Ирана, и продвижением санкций в отношении этих двух стран.
При ней США вышли из Совета ООН по правам человека. Конечно, это было решение Белого дома, а нее собственное, но она сыграла в нем важную роль.
Хейли последовательно обвиняла Совет в „хронической антиизраильской тенденциозности“, а в момент объявления о выходе США назвала его „выгребной ямой политической предвзятости“.
В декабре 2018-го года Никки Хейли покинула пост посла в ООН. Принимая ее в Белом доме незадолго до окончания ее полномочий, Дональд Трамп предложил ей любую должность в его администрации.
„Выбирай, что хочешь“, - сказал тогда Трамп. Хейли рассмеялась.
Тогда Хейли в Белый дом не пошла, а 14 февраля 2023 года официально выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах Президента США и теперь является главным конкурентом своего бывшего босса.
Что Никки Хейли обещает Соединенным Штатам
В ряде вопросов внутренней политики Никки Хейли во многом придерживается таких же взглядов, как и ее соперник Трамп, в частности, в иммиграционной и налогово-бюджетной сферах.
Например, она считает оправданным сокращение ассигнований на ряд социальных программ, в том числе на медицинское страхование.
Она также является противницей абортов, голосует за ограничительные законопроекты, но в отличие от многих коллег-республиканцев склоняется к более мягкой политике, разрешающей аборты в случае изнасилования и инцеста.
В международной повестке Хейли также, как Трамп, безоговорочно выступает на стороне Израиля в любом ближневосточном конфликте.
После начала войны Израиля и ХАМАС она заявила, что США должны всесторонне помочь Израилю уничтожить террористов.
Но она абсолютно непримиримо относится к намерениям многих республиканцев, включая Трампа, смягчить политику США в отношении России.
Она считает победу Украины в войне с Россией залогом всемирной и национальной безопасности США, и критикует своих однопартийцев, призывающих к диалогу с Кремлем или к нейтралитету США в этом конфликте.
„Говорю вам, Путин и Си пускают слюни от мысли, что кто-то подобный может стать президентом“, — сказала она в ноябре прошлого года в ходе дебатов своему оппоненту по предвыборной гонке Вивеку Рамасвами, который, впрочем, вскоре снял свою кандидатуру.
Как Хейли относится к Трампу
Накануне Хейли публично усомнилась в том, что умственные способности Дональд Трампа позволяют ему претендовать на пост президента. Поводом стало то, что Трамп в одном из последних выступлений перед сторонниками перепутал ее с Нэнси Пелоси — демократкой и бывшим спикером Палаты представителей США.
Трамп несколько раз повторил, что именно она — Никки Хейли — не смогла должным образом обеспечить безопасность Капитолия в день нападения 6 января 2021 года, отвергнув предложенную Белым домом помощь по усилению численности военных и охраны.
По словам Трампа, именно руководство Конгресса того периода, и, в частности, Никки Хейли, виновны в том, что нападение имело такие последствия, но они слишком бесчестны, чтобы это признать.
Кроме того, что Никки Хейли – республиканка, в январе 2021 года она не занимала никакого официального поста, а конкретно 6 января находилась за пределами Вашингтона.
Позднее в окружении Трампа объяснили, что их кандидат просто перепутал имена и имел в виду в своей речи Нэнси Пелоси.
Однако Хейли считает, что ошибиться можно один раз, а многократное упоминание ее имени в не имеющем к ней отношения контексте, — тревожный сигнал.
„Меня это беспокоит — и я не пытаюсь никого унизить, — но когда речь идет о грузе ответственности и давлении, с которыми связано президентство, мы не можем допустить к этому человека, в психологической способности которого справиться с этим мы не уверены“, — сказала Никки Хейли, намекая на возраст и 81-летнего Байдена, и 77-летнего Трампа.
Каковы ее шансы на победу
В последние месяцы поддержка Никки Хейли выросла как в отдельных штатах, так и в вашингтонском ядре Республиканской партии.
Для многих она – олицетворение дотрамповских времен партии, без скандалов в прессе, бесконечных судебных исков, расследований с привлечением ФБР и прочих встрясок, с которыми республиканцы стали ассоциироваться при Трампе.
Хейли – компромисс для тех, кто не хочет возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Вопрос только в том, считают ли они ее способной победить на выборах Джо Байдена, потому что видеть демократов в Белом доме они хотят еще меньше, чем Трампа.
По мнению многих аналитиков, в ходе праймериз, которые продлятся до сентября этого года, ей нужно будет доказывать не столько свое превосходство над Трампом, сколько свою способность дать бой Байдену.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.