GPS-помехи в Балтии: сигнал пропадает, но поиском причин никто не занимается

В январе на Западе активно заговорили о возможности войны между Россией и НАТО. Об этом заявили, в частности, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, президент США Джо Байден, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая считает, что у альянса есть три-пять лет на подготовку.

„В один прекрасный день Россия восстановит свои силы, и нам придется противостоять ей. Лучшее время для подготовки к этому было вчера, второе лучшее время — сегодня“, — резюмирует Марцис Балодис.

По мнению эксперта по гибридному влиянию Юкки Саволайнена, перебои сигнала GPS не выглядят как целенаправленное вмешательство. Глушение сигнала GPS является частью российских учений, это локальная активность, которую „они считают оборонительной“. Саволайнен не слышал о Baltic jammer, но согласен, что расположенное в Калининградской области устройство может быть достаточно мощным, чтобы устраивать помехи во всем регионе Балтийского моря. Также он добавил, что помехи сигнала GPS выявили фундаментальную слабость системы — чрезмерную зависимость от спутниковой навигации.

С другой стороны, активисты и исследователи OSINT, обобщившие данные о помехах, определили, где может быть расположено устройство, блокирующее сигнал GPS. Система, названная Baltic jammer, теоретически может находиться в Калининградской области, но это только предположения и догадки.

Как заявил директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов, нет никаких фактов, которые могли бы указать на конкретный источник, вызывающий эти перебои. С другой стороны, проблема известна, и европейские авиакомпании обязаны включать ее в свои оценки рисков. В авиации умеют решать эту проблему — при перебоях с сигналом GPS самолеты переключаются на использование наземных радиосистем. Как отмечает Городцов, в свое время в целях экономии была мысль отказаться от использования наземных радиомаяков, но теперь, скорее всего, этого не произойдет.

Помехи в сигнале GPS публично почти не обсуждаются. В авиации о них, как правило, сообщают пилоты. В Минобороны заявили, что об этом скорее следует спросить в Национальных вооруженных силах, а в армии Neka Personīga посоветовали обратиться в министерство.

В латвийских СМИ стремительно распространилась новость, опубликованная немецким таблоидом Bild, в которой авторы, якобы ссылаясь на секретные документы НАТО, заявили, что альянс готовится к нападению России в начале следующего года. Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс поспешил заявить, что это сценарий учений, а не данные разведки.

„Необходимо разъяснять, изучать и однозначно работать над повышением своей безопасности, под которой я подразумеваю не только военную безопасность и государственную оборону, но и, например, стрессоустойчивость общества и способность вообще жить в условиях такого перманентного напряжения, — говорит эксперт по российской политике Центра исследований восточноевропейской политики Марцис Балодис. — Это очень сложный баланс, но это задача государства, касающаяся стратегической коммуникации, потому что, например, если просто говорить, что угрозы нет и все хорошо, но при этом другие источники утверждают обратное, в обществе возникает смятение и непонимание, кто на самом деле прав и что происходит“.

Несколько дней назад американский „Институт изучения войны“ сообщил, что Кремль активизирует операции по информационному влиянию, чтобы подготовить почву для будущего военного нападения. Эксперты подчеркивают, что Россия не готовится к немедленному нападению, но оно может быть частью стратегии по ослаблению НАТО.

„Это фундаментально верно на протяжении уже как минимум десяти лет, — говорит Балодис. — Именно это путинская Россия и применяет по отношению к Латвии, пытаясь культивировать в местном обществе различные месседжи, используя местных русских, русскоязычных, этнических русских или всех, кто каким-либо образом ассоциирует себя с Россией, как инструмент для защиты своих политических интересов. […] Вот почему мы должны инвестировать в собственную безопасность. Иногда стоило бы не бояться и действовать проактивно, вместо того, чтобы ждать, пока Россия что-то сделает, а во-вторых, не бояться реакции России“.

На этой неделе НАТО объявило о крупнейших совместных военных учениях со времен окончания холодной войны. В учениях, которые продлятся несколько месяцев, примут участие 90 тысяч военнослужащих. Будут протестированы различные сценарии региональной обороны НАТО, а также готовность альянса применить пятую статью.

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