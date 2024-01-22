Выборы президента США: почему Десантис сошел с дистанции и поддержал Трампа

Уже к маю, когда губернатор Флориды официально объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке во время интервью с Илоном Маском (которое сопровождалось множеством технических неполадок) его рейтинг среди республиканцев опустился до 20%. За это же время поддержка Трампа превысила 50%.

Впрочем, как оказалось позже, это был пик предвыборной кампании Десантиса, и этот пик остался в прошлом.

Дополнительным толчком послужила его уверенное переизбрание губернатором Флориды в ноябре, в то время как Трампа тогда многие винили в неубедительных результатах, которые республиканцы показали на промежуточных выборах.

Когда экс-президент объявил о своем намерении вновь побороться за Белый дом, Десантиса, если судить по опросам общественного мнения, поддерживали 35% республиканских избирателей, не намного меньше, чем у его именитого соперника.

Однако год назад, когда предвыборная гонка в США уже началась, все выглядело совсем иначе.

Ведь он бросил вызов человеку, который знает, что такое быть президентом, обладает практически неограниченными финансовыми ресурсами, имеет известное всей стране и миру имя и опирается на поддержку преданных избирателей.

Сегодня, оглядываясь на ход избирательной кампании Десантиса, многие эксперты задают вопрос, на что вообще рассчитывал относительный новичок в мире большой американской политики.

Но все же главной причиной поражения стал его основной соперник — Дональд Трамп . Он оказался Десантису просто не по плечу, считает один из республиканских политтехнологов Мэтью Бартлет.

Кроме того, саму избирательную кампанию он выстроил не лучшим образом, как тактически, так и стратегически.

Начать можно с того, что, как считают многие в США, у Десантиса есть проблемы с харизмой — ее, мягко говоря, не хватает и его общение с избирателями не всегда выходит гладким и непринужденным.

Человек, которого называли „Трамп 2.0“ и „Трамп без лишнего багажа“, выбыл из гонки через семь месяцев после начала кампании.

По мнению экспертов в области избирательной стратегии, Десантис потерял ценное время, отложив старт своей предвыборной кампании.

А Трамп при этом получил не менее ценный шанс укрепить свой имидж политического аутсайдера — во многом благодаря тому, что газеты пестрели новостями о его многочисленных судах и проблемах с законом.

Возможно, Десантис в душе и надеялся, что многочисленные юридические проблемы потянут Трампа ко дну, но сам никогда экс-президента за них не критиковал — и даже часто высказывался в том духе, что к его сопернику относятся несправедливо. Сам Трамп постоянно утверждает, что его преследуют по политическими мотивам.

Поначалу Десантис даже всячески старался не задевать Трампа, в то время как экс-президент ни в чем себе не отказывал и часто называл соперника обидными прозвищами, вроде „Рон-тефтелька“ („meatball Ron“ — это намек на его невысокий рост и итальянское происхождение, поскольку слово meatball употребляют как уничижительное прозвище итальянских американцев).

„Он похож на робота“

После прихода в большую политику в 2015 году Трамп сумел уничтожить всех своих противников-республиканцев. Но мало кто из них пытался бороться против Трампа, занимая еще более правые позиции.

В своей кампании Десантис в основном сосредоточился на культурных войнах, а не на экономических проблемах, которые в первую очередь беспокоят избирателей.

А роль более умеренного кандидата от республиканцев он оставил Ники Хейли — бывшему губернатору Южной Каролины и экс-посолу США в ООН.

Но когда Десантис оказался в центре внимания всей страны, сразу, и в первую очередь на фоне масштабной личности Трампа, обнажились его многочисленные недостатки.

„Когда вы наблюдаете, как Десантис ходит по залу, создается впечатление, что он прилагает усилие к тому, чтобы оказаться в центре внимания, — рассказала Би-би-си специалист по связям с общественностью и эксперт в области мимики и жестов Мэри Сивиелло. — Похоже, что это не дается ему естественно, и он по этому поводу нервничает“.