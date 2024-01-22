На выходных полсотни иностранцев не пустили в Эстонию, некоторых оштрафовали

Гражданину Северной Македонии, выезжавшему из Эстонии с полностью подделанными документами, разрешили проехать в Россию, а документ у него изъяли. Гражданину Молдовы, который также надеялся обмануть пограничников, не дали въехать в нашу страну, развернули и отправили обратно в Россию, документ у него изъяли.

Также за выходные на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 38 граждан Молдовы, пять граждан Армении, четыре гражданина России, по одному гражданину Грузии и Украины. Чаще всего причиной этого было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, кто-то давал неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности Эстонии. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.