На выходных полсотни иностранцев не пустили в Эстонию, некоторых оштрафовали
В выходные дни на пограничном пункте Нарва-1 четверо граждан России были уличены в нарушении визовых правил. Гражданин Северной Македонии выезжал из Эстонии с поддельными документами, а гражданин Молдовы пытался с такими документами въехать. 49 иностранцев не впустили в страну, потому что они вызвали подозрение.
Российских граждан, нарушивших визовые правила, оштрафовали, им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
Гражданину Северной Македонии, выезжавшему из Эстонии с полностью подделанными документами, разрешили проехать в Россию, а документ у него изъяли. Гражданину Молдовы, который также надеялся обмануть пограничников, не дали въехать в нашу страну, развернули и отправили обратно в Россию, документ у него изъяли.
Также за выходные на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 38 граждан Молдовы, пять граждан Армении, четыре гражданина России, по одному гражданину Грузии и Украины. Чаще всего причиной этого было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, кто-то давал неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности Эстонии. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.
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