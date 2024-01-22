„Безопасное политическое действие“. Почему стоят очереди подписаться за выдвижение Надеждина в президенты

Надеждин при этом оказался единственным кандидатом, который прямо высказался против продолжения войны в Украине (хоть и осторожно называя ее „специальной военной операцией“). Решение начать военные действия он назвал „фатальной ошибкой“, а также заявил, что Владимир Путин ведет страну „к катастрофе“. В январе он встретился с женами мобилизованных, в последние месяцы неоднократно протестовавшими против того, что их мужей не возвращают домой с фронта.

Играла роль и репутация самого Надеждина. В конце 90-х он работал сначала советником Бориса Немцова (убитого в 2015 году), а потом — советником нынешнего главы управления внутренней политики Сергея Кириенко. Избравшись в Думу от „Союза правых сил“, Надеждин продержался там лишь один созыв, а после распада партии работал в лояльной власти партии „Правое дело“. В последние годы в основном выступал в роли эксперта в политических ток-шоу на федеральных каналах, где ему отводили роль оппонента „для битья“ от оппозиции.

Надеждин после выдвижения утверждал, что свою кандидатуру с Кремлем не согласовывал (его знакомый при этом рассказывал „Медузе“, что якобы выдвигаться Надеждину предложили в администрации президента).

В российской оппозиции на выдвижение Надеждина смотрели со скепсисом. Еще осенью российские СМИ писали о том, что в Кремле думают о том, чтобы сделать одним из спарринг-партнеров Владимира Путина „либерального кандидата“ (как на выборах 2018 года, где эту роль играла телеведущая Ксения Собчак).

По закону, чтобы оказаться в бюллетене в марте 2024 года, Надеждин до 25 января должен собрать 100 тыс. подписей российских избирателей — ЦИК должен получить их 31 января. Подать в избирательную комиссию можно не больше 2,5 тыс. от каждого субъекта.

Кампания 60-летнего политика Бориса Надеждина, бывшего депутата Госдумы, началась еще осенью прошлого года, когда он заявил об участии в президентских выборах. В конце декабря его выдвинула непарламентская партия „Гражданская инициатива“, а ЦИК разрешил начать сбор подписей.

Выдвижение политика вызывало споры в российской оппозиции, но многие ее представители сейчас призывают отдать свою подпись за Надеждина, называя это действие легальной формой протеста против войны в Украине.

Тем не менее слишком большого внимания кампания Надеждина по сбору подписей не привлекала. Ситуация изменилась несколько дней назад, когда в городах по всей стране подписаться за выдвижение Надеждина пришли сотни людей.

Фотографии и видео, на которых видно, как люди в длинных очередях ждут возможности оставить свою подпись, приходили из Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Хабаровска. В Якутии желающие отдать подпись ждали на 45-градусном морозе.

Больше всего людей пришло подписаться за кандидата в Москве и Санкт-Петербурге. В штабе Надеждина говорят, что там допустимый лимит в 2500 подписей уже давно преодолен. При этом в этих штабах по-прежнему принимают тех россиян, кто прописан в других регионах.

Сбор подписей идет и в городах за пределами России — Тбилиси, Праге, Париже, Барселоне, Тель-Авиве, Белграде, Ереване, Амстердаме, Берлине и других.

Как рассказал Би-би-си глава федерального штаба Надеждина Дмитрий Кисиев, к вечеру воскресенья 21 января команда политика получила более 77 тыс. подписей. Максимально разрешенное количество подписей уже удалось собрать в Москве, Санкт-Петербурге, а также Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Воронежской областях и Пермском крае.

Днем в понедельник 22 января сайт Надеждина сообщал, что собрана уже почти 81 тысяча подписей. На сбор оставшихся подписей у политика остается три дня.

„Мы планируем собирать подписи как можно дольше, чтобы было из чего выбрать 105 тысяч идеальных экземпляров, которые мы подадим в ЦИК“, — уточнил Кисиев. По его словам, начало сбора подписей выпало на новогодние праздники, и „темпы были не такими“, как ожидали в штабе.

Но по мере роста ажиотажа команде Надеждина пришлось открыть дополнительные пункты для желающих подписаться. Сейчас штабы политика работают в 67 регионах, их сотрудники — это члены партии „Гражданская инициатива“, местные политики, активисты и „неравнодушные граждане“, уточнил Кисиев.