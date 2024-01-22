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22.01.2024, 17:30

Пропаганда в Ида-Вирумаа: Нарвский лыжный клуб рекламировал местные соревнования, используя российских спортсменов

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Нарвский лыжный клуб Firn организует зимние игры Ида-Вирумаа, рекламируя российских спортсменов
Нарвский лыжный клуб Firn организует зимние игры Ида-Вирумаа, рекламируя российских спортсменов
ФОТО: Delfi Meedia, kuvatõmmis

Нарвский лыжный клуб Firn организует зимние игры Ида-Вирумаа по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию на лыжах, которые состоятся в феврале и начале марта.

В зимних играх могут принять участие новички, продвинутые спортсмены и просто любители. По первоначальному плану старты должны быть в Аккекюла (Ореховая горка): 3 февраля - лыжные гонки, на следующий день - биатлон, 2 марта - спортивное ориентирование на лыжах.

Кажется все прекрасно, но это не так. Почему? Николай Нестеров, руководитель лыжного клуба Firn, который проводит крупное мероприятие в округе, рекламировал зимние игры плакатами с изображениями российских лыжников. Иронии добавляет тот факт, что игры прошли при поддержке Фонда интеграции и Министерства финансов. Мероприятие, призванное почтить память первого лыжника Велло Кааристо, стало образцовым примером военной пропаганды восточного соседа Эстонии.

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