В зимних играх могут принять участие новички, продвинутые спортсмены и просто любители. По первоначальному плану старты должны быть в Аккекюла (Ореховая горка): 3 февраля - лыжные гонки, на следующий день - биатлон, 2 марта - спортивное ориентирование на лыжах.

Кажется все прекрасно, но это не так. Почему? Николай Нестеров, руководитель лыжного клуба Firn, который проводит крупное мероприятие в округе, рекламировал зимние игры плакатами с изображениями российских лыжников. Иронии добавляет тот факт, что игры прошли при поддержке Фонда интеграции и Министерства финансов. Мероприятие, призванное почтить память первого лыжника Велло Кааристо, стало образцовым примером военной пропаганды восточного соседа Эстонии.