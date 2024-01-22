Алексей Евграфов: учителя и профсоюзы в Нарве могли бы быть поактивнее

„Я считаю, что учителя могли бы быть активнее, - сказал Евграфов. - Конечно, у многих из них сейчас болит голова, где они будут работать во второй половине года, потому что многие из-за незнания эстонского языка на необходимую категорию останутся без работы, этот факт делает их участие в забастовке бессмысленным“.

Депутат акцентировал внимание на факте, что у нарвских профсоюзов есть соглашение с горуправой, по которому его члены не могут бастовать. „На мой взгляд, профсоюзы тоже могли бы быть активнее, - полагает Алексей Евграфов. - Забастовка - это один из демократических способов высказать мнение. То, что происходило сегодня в Таллинне, - культурно, не агрессивно. Учителя дали понять, что они не согласны с обманом. Если политики обещают повысить зарплаты, то надо держать слово“.

Политик напомнил, что учителям обещали повысить зарплату, но этого не произошло. Им добавили только три процента, но они не перекрывают уровень инфляции, который наблюдается у нас в стране. „Учителя почти все имеют степень магистра, значит, их труд должен соответствующим образом оплачиваться, - отметил депутат. - Если посмотрим на тенденцию в Нарве, у нас много инвестируют в здания образовательных организаций: гимназии, детсад, сейчас идут новые переговоры о строительстве новых зданий школ. Но надо говорить не только о строениях, но и об учителях“. По мнению Евграфова, проблема скоро будет в том, что окажется некому работать в этих красивых помещениях, на повышение зарплаты и компетенции учителей стоит направить больше денег, чем сейчас происходит. „И те десять миллионов, о которых речь идет в контексте страны, - это решаемый вопрос, и необходимо государству найти эти деньги для учителей“, - резюмировал политик.

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