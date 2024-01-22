Правда ли, что в одном из детских садов Германии планировали организовать комнаты для мастурбации?

В материале рассказывается, что ранее на сайте детского сада св. Роха была выложена концепция сексуального воспитания в этом учреждении (впоследствии её удалили, но, как утверждается, в распоряжении журналистов Bild имеется копия). К статье приложен скриншот фрагмента этой концепции, в одном из пунктов которой говорится: „Детям разрешается уходить в защищённое пространство в соответствии со своими потребностями, чтобы раскрыться и физически удовлетворить себя (в общественных местах и в присутствии других людей это не допускается)“. Ещё один тезис гласит: „Мы чётко идентифицируем интимные части тела как пенис и влагалище“. Остальные пункты концепции на скриншоте никакого отношения к мастурбации не имеют и вообще вполне безобидны (например, в одном из них говорится, что дети переодеваются в защищённом пространстве, скрытом от посторонних глаз). Однако журналисты приводят и другие отрывки из документа: „Когда маленький ребёнок играет со своими гениталиями и прикасается к ним с явным удовольствием, он ничего не знает о социальных табу, о том, какие действия недопустимы, не говоря уже о том, что то, что он делает [это на публике], считается неприличным или грязным. Он исследует и познаёт своё тело“. Также, утверждают журналисты Bild, в документе отмечается: пресекать попытки мастурбации у ребёнка не следует, иначе у него может сложиться представление, что в его теле есть нечто неправильное, плохое.