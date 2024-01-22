Правда ли, что в одном из детских садов Германии планировали организовать комнаты для мастурбации?
В январе 2024 года в интернете разошлась информация, что одно из немецких дошкольных учреждений собирается открыть специальные помещения для самоудовлетворения детей. Мы решили проверить, так ли это.
О резонансной инициативе организовать комнаты для мастурбации дошкольников в детском саду в немецком городе Керпене рассказали „Газета.ру“, EADaily, „Красная весна“ и другие российские СМИ. Также этой новостью делились пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook*) и блог-платформ („Дзен“, „Мир тесен“, LiveJournal). Написали об этом и популярные Telegram-каналы: „Всевидящее око“ (299 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (267 000), „Топор — горячие новости“ (240 000), „Последние известия“ (227 000), „Рупор“ (213 000) и др.
Авторы почти всех русскоязычных публикаций о создании подобных комнат ссылаются на текст в немецком издании Bild. 12 января 2024 года на сайте таблоида вышла статья с сенсационным заголовком „Детский сад предложил детям место для мастурбации“. В тот же день в Telegram-канале „Bild на русском“ был опубликован и перевод заметки, на который ссылаются авторы постов в других источниках.
В материале рассказывается, что ранее на сайте детского сада св. Роха была выложена концепция сексуального воспитания в этом учреждении (впоследствии её удалили, но, как утверждается, в распоряжении журналистов Bild имеется копия). К статье приложен скриншот фрагмента этой концепции, в одном из пунктов которой говорится: „Детям разрешается уходить в защищённое пространство в соответствии со своими потребностями, чтобы раскрыться и физически удовлетворить себя (в общественных местах и в присутствии других людей это не допускается)“. Ещё один тезис гласит: „Мы чётко идентифицируем интимные части тела как пенис и влагалище“. Остальные пункты концепции на скриншоте никакого отношения к мастурбации не имеют и вообще вполне безобидны (например, в одном из них говорится, что дети переодеваются в защищённом пространстве, скрытом от посторонних глаз). Однако журналисты приводят и другие отрывки из документа: „Когда маленький ребёнок играет со своими гениталиями и прикасается к ним с явным удовольствием, он ничего не знает о социальных табу, о том, какие действия недопустимы, не говоря уже о том, что то, что он делает [это на публике], считается неприличным или грязным. Он исследует и познаёт своё тело“. Также, утверждают журналисты Bild, в документе отмечается: пресекать попытки мастурбации у ребёнка не следует, иначе у него может сложиться представление, что в его теле есть нечто неправильное, плохое.
И в самой Германии, и за её пределами Bild нередко относят к жёлтой прессе и, судя по его главной странице, для издания в целом характерны громкие кликбейтные заголовки, не всегда полностью соответствующие содержанию новостей. Из приводимых журналистом формулировок напрямую не следует, что для физического удовлетворения детей планируется создавать специальные комнаты или что попытки несовершеннолетних помастурбировать как-либо поощряются или инициируются сотрудниками учреждения. Буквально речь идёт о том, что запрещать мастурбировать детям не следует, однако стоит объяснить им, что заниматься этим публично нельзя. „Проверено“ не удалось найти официальный сайт детского сада, лишь его страницу на общем портале католических дошкольных учреждений, относящихся к архиепархии Кёльна. Там прикреплён PDF-документ с общей информацией о детском саде, и можно предположить, что ранее для скачивания была доступна и образовательная концепция, включавшая тот самый пункт о мастурбации.
О резонансной образовательной концепции детского сада в Керпене писали также другие немецкие СМИ (например, Focus Online, RTL, t-online и Der Westen), отреагировали и местные чиновники. Так, газета Kölner Stadt-Anzeiger приводит комментарии представителей министерства семьи федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, где находится Керпен, и депутатов местного парламента. Они заявляют, что инициатива учреждения не отвечает государственной политике в области полового воспитания детей, а создание комнат для мастурбации и вовсе недопустимо. В статье Bild указано, что власти Керпена провели проверку детского сада и не обнаружили ничего подозрительного, а концепция всего лишь была неверно истолкована — именно из-за двусмысленных формулировок её и удалили со страницы учреждения ещё в ноябре 2023 года. Кёльнская архиепархия также утверждает, что произошло недопонимание и никаких комнат для мастурбации в детском саду нет.
Это уже не первая резонансная новость о сексуальном воспитании в детских садах Германии. Так, в конце июня 2023 года тот же Bild писал, что в одном из ганноверских дошкольных учреждений, управляемых Ассоциацией благосостояния трудящихся (AWO), планировалось создать комнату для „исследования тела“, где дети могли бы „ласкать и рассматривать“ себя и своих сверстников. Соответствующее информационное письмо даже было разослано родителям воспитанников учреждения. Новость вызвала большой общественный резонанс, и Управление по делам молодёжи федеральной земли Нижняя Саксония остановило этот проект, а также инициировало проверки всех детских садов AWO в Ганновере. Представители ассоциации заявили, что это была частная инициатива руководства детского сада и содержание разосланного родителям письма с AWO не согласовывалось.
Таким образом, никаких реальных комнат для мастурбации в немецких детских садах организовано не было. Инфоповодом для новости, появившейся в статье газеты Bild, стала педагогическая концепция одного из дошкольных учреждений. В ней шла речь о том, что запрещать детям заниматься самоудовлетворением не стоит, однако, если воспитанники проявляют интерес к мастурбации, делать это следует в закрытых пространствах, а не прилюдно. При этом в документе не говорилось, что речь идёт именно об отдельных помещениях, которые детский сад якобы собирается обустраивать специально для этих целей, а не, например, о туалетных кабинках. Местные власти в ответ на возникший резонанс заявили, что концепция ещё осенью была удалена с сайта из-за двусмысленности формулировок, а никакие комнаты для мастурбации в детском саду организовывать никто не собирался, поскольку подобные меры полового воспитания в детских садах ФРГ считаются недопустимыми.
Итог: Полуправда