ОТ РЕДАКЦИИ | Кая Каллас, вы с пониманием относитесь к банкирам, а что насчет учителей?(39)
Ингнорируя длительное время просьбы учителей, правительство, видимо, надеялось, что его просто оставят в покое. Но за последние два года в общественном сознании многое изменилось, и на этот раз, кажется, холодный игнор руководства страны не сработает, так просто от него уже не отстанут.
Сегодня началась бессрочная забастовка учителей. С 24 января к ней присоединяться так же сотрудники детских садов и профессиональных училищ. Если учителя и те, кто их поддерживают, проявят стойкость и не сдадутся, то эта забастовка может стать беспрецендентной, поскольку прежде на протяжении тридцати лет эстонские забастовки ограничивались одним днем или даже одним часом, во время которых педагоги или медработники не выполняли свои рабочие обязанности. В лучшем случае они выходили с плакатами на Тоомпеа, а затем, постояв некоторое время, мирно расходились, не встретив понимания со стороны правительства и ничего не добившись.
Однако обстоятельства изменились; до 2022 года людей еще могло устроить простое объяснение, что не денег для медицины не хватает, что невозможно создать дополнительные места для детей в школе или детскому саду, потому что для этого опять нет денег, и т.д. После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и в Эстонию хлынул поток украинских беженцев, выяснилось, что создать новые места в детских садах и школах можно очень быстро и без хлопот, а так же можно быстро наладить оказание медицинской помощи своему населению и вновь прибывшим. Таким образом, стало ясно, что и до 2022 года деньги для такого рода нужд были, не было политической воли у одних и настойчивости у других.
В целом требования учителей обоснованы. Эстонское государство с конца 2010х годов прилагало большие усилия, чтобы поднять престиж профессии учителя и обеспечить педагогам достойную заработную плату. К тому времени накопился ряд проблем, многие учителя находились уже в предпенсионном возрасте, но вовремя принятые меры помогли исправить ситуацию. Нынешняя бешеная инфляция свела эти усилия на нет. Вероятно, правительство сейчас опасается, что сделав шаг назад и уступив требованиям учителей, оно столкнется с тем, что свои требования выдвинут медработники, спасатели и все, кто получает зарплату из государственного бюджета и кто сильно пострадал от инфляции.
Кая Каллас, могли бы вы проявить больше эмпатии? Последние годы были очень тяжелые в экономическом отношении и к требованиям бюджетников следует относится внимательно и с пониманием. Ведь хватило же вам эмпатии для банкиров и их прибыли! Общество не забыло, с какой легкостью правительство Каи Каллас отказалось от идеи обложить налогом прибыль банков. Невзирая на то, что в нынешней ситуации, когда государственный бюджет составлен очень плохо, эти доходы были бы весьма полезны.
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