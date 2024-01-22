ОТ РЕДАКЦИИ | Кая Каллас, вы с пониманием относитесь к банкирам, а что насчет учителей?

Сегодня началась бессрочная забастовка учителей. С 24 января к ней присоединяться так же сотрудники детских садов и профессиональных училищ. Если учителя и те, кто их поддерживают, проявят стойкость и не сдадутся, то эта забастовка может стать беспрецендентной, поскольку прежде на протяжении тридцати лет эстонские забастовки ограничивались одним днем или даже одним часом, во время которых педагоги или медработники не выполняли свои рабочие обязанности. В лучшем случае они выходили с плакатами на Тоомпеа, а затем, постояв некоторое время, мирно расходились, не встретив понимания со стороны правительства и ничего не добившись.

Однако обстоятельства изменились; до 2022 года людей еще могло устроить простое объяснение, что не денег для медицины не хватает, что невозможно создать дополнительные места для детей в школе или детскому саду, потому что для этого опять нет денег, и т.д. После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и в Эстонию хлынул поток украинских беженцев, выяснилось, что создать новые места в детских садах и школах можно очень быстро и без хлопот, а так же можно быстро наладить оказание медицинской помощи своему населению и вновь прибывшим. Таким образом, стало ясно, что и до 2022 года деньги для такого рода нужд были, не было политической воли у одних и настойчивости у других.