МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: забастовка учителей: одни не могут, другие не хотят

Казалось бы, что все однозначно. Несчастные учителя, бессердечное правительство и необходимость без лишних вопросов поддержать учителей. Но внимательно рассмотрев все аспекты проблем сферы образования, автор попробует изменить привычное мнение читателей.

Никому не придет в голову, что образованию не уделяется достаточно внимания. С 2016 года расходы стали расти как никогда быстро. Но автору часто кажется, что именно в этой сфере очень велика необходимость общественного согласия, сотрудничества государства и местных самоуправлений, педагогов и родителей. Сейчас есть ощущение, что государство олицетворяет глава правительства, к которому много претензий и без этого, а министр образования остается несколько в стороне. Роль же местных самоуправлений для многих эстоноземельцев, особенно русскоязычных, как представляется автору, не очень понятна. Сказывается многолетнее манипулирование электоратом со стороны центристов, которые сделали великую тайну из того, что самоуправление, особенно богатое, столичное, может очень многое сделать для решения проблем школьного образования, а значит и для русских избирателей.

При минимальном количестве госгимназий роль местных самоуправлений в деятельности школ решающая. Мы же в режиме нон-стоп слышим в СМИ только про ужасное правительство, и это похоже на что угодно, только не на диалог в обществе. Правительство и в его лице - государство выглядят заложником, которому внушают чувство вины, при этом не дают возможности обсудить ситуацию по существу.

При этом организаторы забастовок, как олимпийские боги, взирают на „возню“ грешных жителей Эстонии, и не желают вникать в прозу жизни. Но разве есть иные способы получить деньги на образование, чем заработав их в экономике или оптимизируя образовательную сферу, т.е. через диалог с правительством.

Не все так плохо, но это тайна