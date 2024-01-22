МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: забастовка учителей: одни не могут, другие не хотят(2)
Обращаю внимание читателей, что есть регионы, где нет повода для забастовки, т.к. местное самоуправление уже вышло на требуемый уровень зарплаты учителей. Это многие самоуправления в Харьюмаа и Тарту. Но вы об этом из СМИ не узнаете. Даже там, где зарплаты соответствуют требованиям, организаторы всеми способами вовлекают учителей в забастовку.
Казалось бы, что все однозначно. Несчастные учителя, бессердечное правительство и необходимость без лишних вопросов поддержать учителей. Но внимательно рассмотрев все аспекты проблем сферы образования, автор попробует изменить привычное мнение читателей.
Никому не придет в голову, что образованию не уделяется достаточно внимания. С 2016 года расходы стали расти как никогда быстро. Но автору часто кажется, что именно в этой сфере очень велика необходимость общественного согласия, сотрудничества государства и местных самоуправлений, педагогов и родителей. Сейчас есть ощущение, что государство олицетворяет глава правительства, к которому много претензий и без этого, а министр образования остается несколько в стороне. Роль же местных самоуправлений для многих эстоноземельцев, особенно русскоязычных, как представляется автору, не очень понятна. Сказывается многолетнее манипулирование электоратом со стороны центристов, которые сделали великую тайну из того, что самоуправление, особенно богатое, столичное, может очень многое сделать для решения проблем школьного образования, а значит и для русских избирателей.
При минимальном количестве госгимназий роль местных самоуправлений в деятельности школ решающая. Мы же в режиме нон-стоп слышим в СМИ только про ужасное правительство, и это похоже на что угодно, только не на диалог в обществе. Правительство и в его лице - государство выглядят заложником, которому внушают чувство вины, при этом не дают возможности обсудить ситуацию по существу.
При этом организаторы забастовок, как олимпийские боги, взирают на „возню“ грешных жителей Эстонии, и не желают вникать в прозу жизни. Но разве есть иные способы получить деньги на образование, чем заработав их в экономике или оптимизируя образовательную сферу, т.е. через диалог с правительством.
Не все так плохо, но это тайна
Обращаю внимание, что есть регионы, где нет повода для забастовки, т.к. местное самоуправление уже вышло на требуемый уровень зарплаты учителей. Это многие самоуправления в Харьюмаа и Тарту. Но вы об этом из СМИ не узнаете. Даже там, где зарплаты соответствуют требованиям, организаторы всеми способами вовлекают учителей в забастовку. Это просто нелогично. Если самоуправление выполнило все требования, то за что его „наказывают“? В регионе Тарту основная забастовка не состоится, поскольку заключен коллективный договор, но избежать трехдневной забастовки солидарности даже там не удалось.
Кому это выгодно?
Складывается впечатление, что в стране есть люди, которые на проблемах учителей пытаются дополнительно раскачать лодку нынешнего правительства или премьера. Повторение активистами от образования бесконечных мантр об увеличении зарплаты учителей без предложений об оптимизации сферы образования, как это всегда происходит в случае проблем в других сферах, выглядит очень странно. Всем известно, что экономика в этом году на пике падения, в государстве денег мало как никогда. У экономики есть свои неизбежные циклы, идти именно сейчас до победного выглядит не очень логично. Но всевозможным активистам от образования обсуждать ситуацию под таким углом даже в голову не приходит, у них сплошные эмоции о тяжелой жизни учителей.
Надо разобраться в сути проблем учителей
Во многом проблема в том, что на определенном этапе привыкли относится к образованию, как к услуге. Детей „сдают“ как бы в „дом учебных услуг“ и хотят получить обратно готового и умного ребенка. По субъективному мнению автора, русские к этому склонны в большей степени. В любом случае, в нашей конкурентной жизни вклад родителей является важным компонентом будущих успехов детей.
Детям нужен сложный подход, и необходимы правильные жизненные установки, которые идут из семьи. Очень нужны учителя, не обремененные непрофильными функциями, с элементарно свежей головой, которые могут не просто погрузиться в текучку, но и проявить творческий подход, задействовать последние достижения информационных технологий. Попробуйте при этом представить, что все это надо реализовать с „особыми“ детьми. И это почти неизбежно, т.к. у нас действует принцип, что местное самоуправление обязано предпринять сверхусилия, чтоб „особые“ дети учились с обычными. Никого не интересует, что для учителя это дополнительная нагрузка и большие сложности для остальных детей. И хотя это существенная часть проблемы образования, вы вряд ли об этом слышали, разве что в разговорах о языковых трудностях перехода к единой школе.
Проблемные дети это привычно, но сейчас появились в существенном количестве и проблемные родители. Они, будучи материально благополучны, не уделяют достаточно времени собственным детям. Они очень требовательны и готовы все проблемы сводить к недоработкам школы, не хотят даже слышать об увеличении собственного участия в воспитании детей. Часто вместо этого жалуются на школу вплоть до министерства. Если кого-то это утешит, то в описанную группу чаще всего составляют эстонцы.
Система образования и инновации
Долгие годы Эстония имела в рейтинге инноваций 21-25 место в мире. Осенью нам присудили уже 16 место. Да и международные образовательные тесты PISA давали Эстонии призовые места в своих рейтингах. Казалось бы, все великолепно, только празднуй и сохраняй. Но у многих политиков, в том числе связанных с образованием, еще в начале 2010х возникали закономерные вопросы к образовательной системе. Почему при описанных успехах в сочетании с известным достижениями Эстонии в области инфотехнологий, наша система образования постоянно требует все больше людей и прочих ресурсов? Мы вполне успешно пережили период COVID-19 c переходом на дистанционное обучение, но нет ощущения, что этот позитивный опыт полноценно используется.
Чтобы избавить учителей от социальных функций, многим родителям придется признать, что их ребенок требует обучения в специальной школе.
Может наступает момент, когда в дополнение к реорганизации школьной сети со стороны государства пора потребовать от педагогического сообщества инновационного подхода к процессу обучения и реализации идей, позволяющих добиваться достойных результатов при меньшем использовании ресурсов, в том числе - при уменьшенном количестве преподавателей?
При этом неизбежно серьезное обсуждение в обществе возможности избавить школы от социальных функций. Тут скрыты серьезные проблемы, связанные с родителями. Избавление школ от социальной нагрузки неизбежно связано с тем, что многим родителям придется признать, что их ребенок требует обучения в специальной школе. Дети, находящие на грани специальной школы, могут быть серьезной проблемой для соблюдения дисциплины во время учебного процесса в обычной школе. В частных разговорах с учителями приходилось слышать, что при наличии в классе двух-трех особых детей психологическая нагрузка на преподавателя удваивается.
Всё это работа на стыке общества, педагогов и государства. Без сотрудничества сторон, ревизии всех процессов и оптимизации системы образования расходы уменьшить невозможно.
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