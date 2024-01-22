НАТО начинает самые крупные учения со времен холодной войны

Североатлантический альянс начинает в понедельник, 22 января, крупнейшие за последние десятилетия четырехмесячные учения Steadfast Defender 2024 („Стойкий защитник“), симулирующие конфликт с „практически равным противником“. В учениях будут задействованы около 90 000 человек. В них примут участие все страны НАТО и кандидат на вступление в альянс - Швеция. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. По информации агентства dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

До сих пор самыми крупными маневрами последних десятилетий считались Trident Juncture („Единый трезубец“), в которых в 2018 году приняли участие более 50 тыс. военнослужащих. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году, задействовав в них более 125 тыс. солдат.

Масштабные учения - это демонстрация новой готовности НАТО

В Steadfast Defender 2024 также примут участие более 50 кораблей, от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тыс. боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты. Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе „в течение нескольких месяцев, на протяжении тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях“.