В Ида-Вирумаа в первый месяц штрафовать за безбилетный проезд на уездных линиях не будут

„Времени на переход было очень мало – в особенности, что касается технической готовности и оповещения пассажиров. Самой большой проблемой является предоставление скидок льготникам и активация их на проездной карточке“, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

Основой целью сейчас является - придерживаться графика, несмотря на возможные технические трудности.“Мы сейчас проинструктировали водителей автобусов, что если случится нестандартная ситуация, то они просто пробьют бесплатный билет, чтобы автобусы сильно не опаздывали“, - отметил Хейки Лутс.

На переход отводится минимум один месяц.“Основные указания, которые мы дали водителям автобусов, заключаются в том, что пассажиры не должны оставаться на остановках и к ним во время переходного периода не будут применяться штрафы“, - добавил Хейки Лутс.

Также дополнительные сложности могут возникнуть по той причине, что помимо уездных автобусных линий в четырёх городах Идва-Вирумаа есть также и свои, отдельные, автобусные линии, где действуют свои проездные карты. Также плата за проезд вводится не на всех линиях, например для жителей самоуправлений Йыхви и Силламяэ проезд на городских автобусах останется бесплатным.

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